LG Nano IPS monitor játékos extrákkal

LG 34GK950G

Májusban mi is beszámoltunk róla, hogy az LG az idén is több új monitorral bővíti kínálatát hazánkban. Az új modellek között szokás szerint megtalálhatóak irodai, grafikus alkalmazásokhoz szánt modellek és játékosokat megcélzó darabok is.



Ez utóbbi csoport egyik szép reményűnek tűnő versenyzője a 34GK950G, amelyet jó pár gamer funkcióval tömtek ki. A termék a szabadságát szerkesztőségünkben töltötte, így meg tudtuk vizsgálni működés közben!

Figyelemfelkeltő külső

Az LG 34GK950G a hajlított modellek közé tartozik, úgy, hogy a görbület mértéke 1900R, azaz olyan, mintha egy 1900 milliméter sugarú körből lenne kimetszve az ív. A talp a vállalat tévéinél már korábban megismert és bevált formákat követi, és kellő stabilitást biztosít a kijelzőnek. Amennyiben arra lenne szükség, természetesen falra is akasztható a VESA-kompatibilis falikonzolok segítségével. A modell a borderless, azaz keret nélküli dizájnvonalba tartozik, ennek köszönhetően a vékony káva egy síkban van a képernyővel, és így kikapcsolt állapotban gyakorlatilag láthatatlan.



A képernyő magasságán 11 centimétert változtathatunk, a dönthetőség -5 és 15 fok, jobbra és balra pedig 20-20 fokban lehet elforgatni. A hátlap közepén egy HDMI 2.0a és egy DisplayPort 1.4 bemenet kapott helyet, továbbá került ide még egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet, valamint két USB 3.0 port és egy USB 3.0 bemenet (uplink). Az interfészeket kör alakban övezik az RGB LED-ek, amelyeknél kiválasztható, hogy egyenletesen, egy színben világítsanak, de az is, hogy a tónusokat változtatva villogjanak. A bármikor kikapcsolható LED-ek a használatot nem zavarják, fényüket nem az asztallapra, hanem hátra szórják, így a felhasználó gyakorlatilag nem is látja őket, ha szemben ül a képernyővel.



Főbb paraméterek Monitor típusa LG 34GK950G Technológia Nano IPS Háttérvilágítás típusa WLED, nem PWM-es Kijelző mérete 34 hüvelyk, 21:9 képarányú, ívelt Felbontás 3440x1440 (109,68) Válaszidő 5 ms (g2g) Input lag 14,7 ms Kontrasztarány kb. 1200:1 Fényerő Hivatalos adat: 400 cd/m²; általunk mért maximum: 329,2 cd/m² Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat) Megjelenített színek száma 1,07 milliárd Színtérlefedettség 137,8% sRGB Extrák HDR támogatás, Black Stabilizer, OnScreen Control támogatás, célkereszt, LED-ek Csatlakozók HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet, 2 db USB 3.0 kimenet, 1 db USB 3.0 bemenet Teljesítményfelvétel 75 watt, készenléti módban: 0,3 watt, külső tápegység Gyártó honlapja www.lg.hu Termék honlapja LG 34GK950G Fogyasztói ár kb. 372 000 forint Garancia 2 év

