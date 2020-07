Ezt tudja a kis Renoir: Acer Swift 3 Ryzen 5 4500U-val

Bevezető, dizájn

Évek óta csiszolgatja a Swift szériát az Acer; a középkategóriába, főleg egyéni felhasználóknak szánt 3-as modell pedig alumíniumburkolatával és alacsony tömegével nagyon ígéretes vételnek tűnik a jól hordozható ultrabookok táborában.

Külső

Kezd jó dolgunk lenni mostanában: már az alsóbb kategóriába szánt notebookoknál is hódít a fém, legalábbis ami a burkolatot illeti. Az Acer Swift 3 is azok közé tartozik, akik alumíniumba öltöztek, a matt ezüst külső elegáns, de fiatalos külsőt kölcsönöz a gépnek. A notebook kivitele igényes, nincsenek sorják, és nem kell panaszkodni a szilárdság hiányára sem. Persze nem klasszikus üzleti noteszgépről van szó, sok helyen lehet érezni, hogy a burkolat alatt „csak” levegő van, és ha a sarkánál emeljük fel, enyhe csavarodást is láthatunk, de mindenezek bőven a megengedhető szint alatt maradnak. A kijelző sem hajlik jobban a kelleténél, a billentyűzet is elfogadhatóan merev. A teljes noteszgép egyébként 323 x 219 x 17 mm-es és 1,2 kg tömegű, ami nem rossz egy középkategóriás, 14”-es kijelzőre épülő készüléktől.



Gépünk a hagyományoknak megfelelően látszólag egy darab hosszúkás zsanért használ, melyen diszkréten jelenik meg a Swift felirat. A szellőzőnyílások természetesen rejtetten, e mögött találhatóak. Az ezüstszínnel áll szépen ellentétben a 14”-es, matt kijelzőt körbevevő fekete keret – ez a mai divatnak megfelelően keskeny, de nem extrém módon. A webkamera mindenesetre a megszokott helyére került, nem alulról néz fel ránk.







Ami a gépház alját illeti, itt folytatódik az alumínium, a lenti burkolat leszedését pedig tíz darab csavar akadályozza. Ezek kioldása után férhetünk hozzá a belsőhöz, bár a bővítés ettől még nem lesz könnyű, ugyanis a memóriát az alaplapra forrasztották, így tulajdonképpen csak az SSD-t tudjuk cserélni, és persze szükség esetén a hűtést tisztítani.







Áttérve a csatlakozókra, a kínálat tulajdonképpen nem rossz, a kötelező Type-C port mellett (mely töltésre is bevethető) kapunk HDMI-t és két Type-A USB konnektort is. Az utóbbiak közül az egyik 2.0 sebességű, ami így 2020-ban már kissé felesleges spórolásnak tűnik, de legalább az említett Type-C 10 Gbps sebességet kínál. Van még egy dedikált töltőport is, melyre a notebookhoz mellékelt töltő miatt van szükség – pedig talán jobb lenne ezt a párost is egy USB-PD kompatibilis Type-C porttal és töltővel kiváltani, mert egyébként a Type-C port is használható töltésre.

