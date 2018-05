Lufi-e a 8K? Eljön-e az áttörés?

8K, az meg mi?

2017 végén a Sharp piacra dobta a világ első 8K televízióját, és néhány héttel később több meghatározó piaci résztvevő is bemutatott néhány vadonatúj 8K megjelenítőt, amivel sikerült felkelteniük a mainstream média, és ezáltal a laikus közvélemény figyelmét is. De mi is a 8K, kik foglalkoznak ilyen termékekkel, valóban várható a közeljövőben ezek áttörése? Összejön-e a japánok nagy álma, és 2020-ra elterjedhet a 8K technológia? Egyáltalán van-e értelme az egésznek, vagy csak egy újabb technológiai zsákutcáról van szó? Ennek jártunk kicsit utána.



8K [+]

A 8K – hasonlóan a 4K-hoz – a felbontásra utal, és a név alapján biztosan van, aki arra következtet, hogy akkor ez kétszer annyi képpontot jelent, mint az Ultra High Definition esetében. Ez azonban tévedés, hiszen a 8K elnevezés a legalább 7680x4320 képpontos felbontást takarja, ami négyszerese a 4K-nak (minimum 3840x2160) és tizenhatszorosa a Full HD-nek (1920x1080). A 8K-t nevezik olykor Super Hi-Visionnek is, de ez utóbbi terminus sokkal ritkábban fordul elő, mint a rövidebb, frappánsabb, egyszerűbben megjegyezhető, és a világ minden nyelvén gördülékenyebben kiejthető 8K.

A 8K múltja

Tévedés azt hinni, hogy a 8K valami egészen friss dolog lenne, hiszen annak ellenére, hogy még csak mostanában került a boltokba az első ilyen tévé, már jó pár éve rendelkeznek a gyártók működőképes prototípusokkal. A Sharp és a Panasonic már 2011 környékén bemutatta a világ első 8K tévéit egy 85 hüvelykes LCD és egy 145"-es plazma személyében. Őket követte 2014-ben az LG egy 98, és 2015-ben a Samsung egy 110 hüvelykes modellel, utóbbi ráadásul a 3D megjelenítést is támogatta. Később a kínai cégek is aktiválták magukat, hiszen a Hisense, a Skyworth, a Changhong, a BOE és a Panda is színre lépett működőképes, óriási 8K kijelzővel.



Panasonic 8K megjelenítő [+]

A 8K felbontás megjelent már évekkel ezelőtt a monitorok termékcsoportjában is, hiszen a Canon 2015-ben előállt egy 30 hüvelyes készülékkel, őket pedig később követte a Philips (32") a Sharp (27") majd a Dell (32") is. Tavaly a JVC és az Astro Design is előállt egy-egy valós 8K felbontást produkáló projektorral, emellett van néhány modell, amelyik pixeleltolással teremti meg a Super Hi-Vision illúzióját. 2013 óta léteznek 8K kamerák is, hiszen az Astro Design ekkor mutatta be az AH-4800 típusjelzésű darabot, amely képes volt ilyen ultra nagy felbontású tartalmak rögzítésére. Két évvel később, a NAB rendezvényen pedig a RED, az Ikegami és a Hitachi is előállt saját 8K videókamerájával.

Ha pedig kamerák vannak, akkor bizony tartalmaknak is kell lenniük. Már több mint négy éve elkészült az első, direkt 8K kamerával rögzített film, és ezt azóta követte még néhány hosszabb-rövidebb darab. A műsorszórással kapcsolatban is sikerült kézzelfogható eredményeket elérni. A japán nemzeti műsorszolgáltató vállalat, az NHK ugyanis már a 2016-os riói olimpiáról közvetített ilyen nagy felbontásban néhány eseményt kísérleti jelleggel, amelyeket filmszínházakban, nagy vásznakon lehetett nyomon követni.

Mindennek alapján látszik, hogy a 8K felbontás nem az égből pottyant most le közénk, viszont az is joggal merülhet fel bárkiben, hogy ha már évek óta léteznek működőképes eszközök, lehet tartalmat előállítani, megoldották a műsorszórást, akkor miért kellett 2017 karácsonyáig várni arra, hogy a boltokba kerüljön az első 8K tévé? Erre is megpróbáltunk választ találni.

