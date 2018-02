Megroggyant a Samsung a tévés piacon, de mi lehet a következő lépés?

Kicsit megingott a Samsung trónja

Ez kívülről egyelőre talán nem is látszik, de a felszín alatt fortyog a tévés piac. Az egy dolog, hogy a kínai cégek úgy jönnek fel itt is, mint a talajvíz, de mostanában az iparág elmúlt egy évtizedének legerősebb tagja, a Samsung némiképp megrogyni látszik. Szó sincs azért összeomlásról, a dél-koreai konszern továbbra is bivalyerős, megkerülhetetlen szereplő, de több jel is arra utal, hogy a cég háza táján nincs minden rendben.



A Samsung az idei évben arra kényszerült, hogy története során először paneleket vásároljon a legnagyobb ellenfelének számító LG-től.

A vállalat váratlanul, jelentősen csökkentette az idei évre vonatkozó, tévékészülék-értékesítéssel kapcsolatos várakozásait. Ezzel párhuzamosan úgy határoztak, hogy 10-15 százalékkal csökkentik az év végéig legyártásra kerülő készülékeik számát, 48-49 millió darabról 42-44 millió darabra.

Az elmúlt másfél évben brutális mértékben csökkent a felhasználói érdeklődés a Samsung prémium kategóriás készülékei iránt. Az IHS Market piackutató cég elemzései szerint 2015-ben, azaz két évvel ezelőtt a Samsung 55 százalékos piaci részesedéssel uralta az 1500 dollárnál (kb. 400 000 forint) drágább, felsőkategóriásnak nevezett tévék globális piacát. 2016 végére ez az érték 20,3 százalékra olvadt, 2017 első negyedévében pedig 13,2 százalékra zuhant.

Utóbbinak az az oka, hogy a Samsung által favorizált, QLED-nek nevezett, alapvetően továbbra is a LED LCD eljárásra épülő technológia alulmaradt a rivális OLED-del szemben. Tehát azért fogyott több a konkurens gyártó termékeiből a prémium szegmensben, mert aki tud és akar is sokat költeni tévére, az inkább OLED-et választ. Ebben nyilván az is kulcsszerepet játszott, hogy a szakma is az OLED mellett tette le a voksát a prémium kategóriában, a különböző szaklapok által rendezett vakteszteken ugyanis az OLED tévék rendszeresen legyőzték a kvantumpontos QLED modelleket.

Mit hozhat a jövő?

Az biztos, hogy biztosat csak 2018 januárjának első hete után tudunk mondani, hiszen a Samsung várhatóan a CES-en teríti ki a kártyáit. Az biztos, hogy az alsó-közép kategóriában sok mozgástere senkinek nincs: alacsonyan kell tartani az árakat és nagy kínálatot fenntartani, ez a siker kulcsa. A prémium szegmens viszont már más tészta.



Most azt próbáljuk megjósolni, kitalálni, hogy mi lehet a cég következő lépése ebben a ligában, ami arra is választ adhat, hogy mi lesz a Samsung stratégiája a következő években. Tehát, hogy mit fog tenni vagy mit tehet a dél-koreai gigász annak érdekében, hogy betömje a lyukakat, és megszilárdítsa vagy visszaépítse pozícióit. A teljesen reálisnak tűnő forgatókönyvek mellett néhány vadnak tűnő elképzelést is számba veszünk, a végén pedig arra kérünk titeket, szavazzatok arról, hogy szerintetek melyik a legvalószínűbb szcenárió.

