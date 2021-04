Lenovo ThinkPad X1 Fold: első fecske

Bevezetés, külső

A Lenovo 2019 óta igyekszik piacérett állapotba hozni a ThinkPad X1 Foldot, a világ első hajlítható noteszgépét, melyet végül a tavalyi CES alkalmával leplezett le, de a boltokba aztán csak az év második felére sikerült megérkeznie egy további fejlesztéseken átesett példánynak. Talán ebből a hosszú útvonalból is érezhető, hogy micsoda kihívásokkal kell szembenéznie ennek a szerkezetnek, mely mellékesen azért is érdekes, mert processzorként egy hibrid Lakefield CPU-t kapott.

Önmagában a hajlítható OLED panel nem feltétlenül újdonság, hiszen a telefonok piacán már 2019 elején elkezdődött a verseny – a Lenovónak azonban annyival nehezebb dolga volt, hogy nem csak egy technológiai demót akartak létrehozni, hanem egy olyan eszközt, mely speciális kijelzőjével valami hasznos pluszt ad a klasszikus 2 az 1-ben ultrabookokhoz. Nézzük, mennyire sikerült ez, és hogy kinek ajánlható az X1 Fold, melynek árában bizony vastagon tükröződik különlegessége.

Dizájn

A ThinkPad X1 Fold összecsukva könyvre, kinyitva pedig egy nagy táblagépre emlékeztet – illetve hát az utóbbi esetben nemcsak emlékeztet, hanem az is. A szerkezet a Samsung Galaxy Foldjára hasonlít, azaz a kijelző „belülre” került. Notebooknál természetesen ez logikus is; pl. a Huawei Mate Xs notebookként nem lenne használható.



[+]

Mivel a panel hajlik, de meg nem törhet, így csukott állapotban marad egy kis rés a zsanéroknál, de ez nem sokat ront a „könyv” hatáson. A külső burkolat bőrből van, nyitva fedi az egész hátlapot, becsukva viszont szabadon hagy egy csíkot, mely fényes fekete – az egész szerkezet elegáns és érdekes, látszik rajta, hogy különleges eszköz, de hivalkodónak nem neveznénk. Ilyenkor befoglaló mérete 236 x 157 x 28 mm, ami pontosan úgy fogható kézbe, mint egy viszonylag nehéz (1 kg-os), keményfedeles könyv. A zsanérok erősek, kétkezes, határozott mozdulatot igényel a nyitás, az X1 Fold nem fog semmilyen állásban lötyögni.

Az alapgép (mert a billentyűzet külön megvásárolható tartozék) két állásban használható: tabletként és „félig nyitott” állapotban apró notebookként, amikor az alul lévő kijelzőfélre virtuális billentyűzetet pakolunk (a Lenovo szoftverével a kijelzőt két virtuális monitorra is oszthatjuk, ha akarjuk). A zsanérok természetesen könnyedén megtartják az utóbbi állapotban is. Tablet módban, ha nem fektetjük, akkor a hátoldalon kihajtható masszív láb tartja meg a gépet – ez is elég erős ahhoz, hogy ujjunkkal vagy a tollal bökdösve is a beállított pozícióban tartsa a képernyőt.



[+]

A Lenovo állítása szerint a X1 Fold nemcsak strapabírónak érződik, de az is, és a MIL-STD-810H szabványnak megfelelő, katonai szintű teszteknek vetették alá, hogy ebben biztosak lehessenek. Az mindenesetre tény, hogy nem tűnik törékenynek, vaskos, erős, a gépház szénszálas kompozit és magnéziumötvözet elemekből áll, igazi ThinkPadról van tehát szó.



[+]

A gép vékony oldalaira nem sok csatlakozó került: két darab Type-C konnektort kapunk, ezek elhelyezése viszont véleményünk szerint elég szerencsétlenül sikerült, a tabletet az asztalon megtámasztva ugyanis egyikük alulra kerül, gyakorlatilag felezve az amúgy sem bőséges kínálatot. Érthetetlen, hogy miért ide került ez a port. A két csatlakozó mellett a bekapcsoló- és hangerőállító gombokat, illetve az opcionális 5G modemhez tartozó SIM foglalatot találjuk még meg az éleken, néhány szellőzőnyílással egyetemben – a X1 Fold ugyanis aktív hűtést használ.

