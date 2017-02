VR és interaktív 360 fokos videók házilag

Hirdetés

Kitvision Immerse 360

Az úgynevezett 360 fokos kamerák olcsóbb változatai a közelmúltban jelentek meg, és gyártóik azt ígérik, hogy segítségükkel egyrészt mindenki létrehozhat otthon virtuális valóság tartalmat, másrészt olyan interaktív videók készíthetőek velük, amelyekben bizonyos korlátok között a néző dönti el, hogy mit is lásson az adott pillanatban, de úgy, hogy ehhez nincs szükség speciális szemüvegre vagy külön kiegészítő hardverre.



Kitvision Immerse 360 [+]

A Kitvision Immerse 360 ennek a vonalnak az egyik speciális képviselője, hiszen egy akciókameráról van szó. A kompakt, tenyérben elférő eszköz akár járműre is felszerelhető. Maga a lencse a négyzet alakú készülékház tetején kapott helyet, található rajta három kezelőgomb, egy 0,96 hüvelykes monokróm LCD kijelző, garázs az akkumulátornak, microSD kártyaolvasó, micro USB és mini HDMI csatlakozó.



Kitvision Immerse 360 – a doboz tartalma [+]

A dobozban megtalálható a sportos használathoz elengedhetetlen átlátszó, masszív műanyag tok, egy micro USB kábel, a használati utasítás, az akkumulátor, egy csőre vagy kormányra szánt konzol, ragacsos talphoz rögzíthető konzol, valamint egy plexi, illetve egy gumifoglalat az alján kis tapadókorongokkal.

Bekapcsolva

A kamera működése kellően stabil, nem fagy le, nem produkál váratlan kikapcsolásokat, és úgy általában azt csinálja, amit a felhasználó szeretne. A műanyag tok tényleg megvédi, viszont eközben a külső hangokat teljesen megszűri, a rázkódásból fakadó zajokat viszont borzalmasan felerősíti, ahogy ez lenni szokott a legtöbb toknál. Az integrált LCD kijelzőn az "élő kép" nem látható, és a felvételek sem nézhetőek vissza, kizárólag az olyan, egyébként fontos információkat jeleníti meg, hogy mennyi hely van még a kártyán, épp milyen módban vagyunk, illetve mennyi szufla maradt az akkumulátorban. És ha már itt tartunk: az 1000 mAh-s akksi kapacitása nem elég. Maximum egy órányi működésre elegendő energia eltárolására képes, de csak akkor, ha ki van kapcsolva a Wi-Fi, egyébként 35-40 perc után teljesen kimerül, ez pedig még ebben a termékcsaládban is kevés.



Kitvision Immerse 360 [+]

Az irányítás, tehát a használati módok közötti váltás, illetve a felvétel elindítása/leállítása történhet a készüléken elhelyezett gombok segítségével vagy okostelefonos alkalmazás segítségével mobil eszközről is. Ilyenkor a telefon kijelzőjén látható az élő kép, illetve módosíthatóak a beállítások is, valamint természetesen ily módon is bekapcsolható a rögzítés, és visszanézhetőek a már felvett anyagok.

A kerékpáros vagy csőre szerelhető kiegészítő nagyon masszív, igen jól használható, a tapadókorongos, tappancsos perifériával azért már akadtak problémák, ezek ugyanis hajalmosak elengedni a felületet. Azt fontos megjegyezni, hogy a készülék kompatibilis a hasonló eszközökkel, tehát például a GoPro vagy az SJCAM tartozékaival is képes együttműködni.

Kitvision Immerse 360 Kitvision Immerse 360 Képérzékelő típusa 8 MP CMOS (gyártói információ) Optika Horizontálisan: 360 fok, vertikálisan: 220 fok Képstabilizátor Nincs Mikrofon Monó Hangszóró Nincs Wi-Fi Van Bluetooth-támogatás Nincs Fotó JPEG; 4640x3480, 3264x2448 felbontás Videó MOV; 1920x1080@30 fps, 1440x1080@30fps Time-lapse Nincs Webkamera funkció Van Folyamatos rögzítés – loop Nincs Car mode (Mozgásra indul a felvétel) Van Időbélyeg (overlay) Van Sorozatfelvétel mód Nincs Mozgásérzékelés (Biztonsági kamera mód) Nincs Kiegészítők Vízálló tok, kormányra szerelhető konzol, ragadós talpra rögzíthető konzol, 2 db talp, micro USB kábel, akkumulátor, plexi tartó, műanyag tartó tapadókorongokkal, használati utasítás Akkumulátor 1000 mAh Li-ion, üzemidő: kb. 60 perc Kijelző 0,96" monokróm LCD Vízállóság Műanyag tokkal, 40 méterig Csatlakozók micro USB, mini HDMI Adattárolás microSDHC Támogatott mobil op. rendszer Android, iOS Méret 51 x 42 x 34,6 mm Tömeg 84 gramm Termék honlapja Kitvision Immerse 360 Forgalmazó Mobil Digital Ár 49-55 000 forint Garancia 2 év

