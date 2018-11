Intel Z390: fejlesztés mindenáron?

Chipset, specifikációk

Szerkesztőségünkbe megérkezett az Intel legújabb lapkakészletére, a Z390-re épülő csúcsalaplap, az Asus ROG Maximus XI Formula, és gondoltuk, kiderítjük, van-e értelme a már meglévő Z370-es deszkánkat lecserélni az újoncra. Szerencsére kaptunk egy hatmagos Core i5-9600K-t is mellé, így naprakész összehasonlítást tudtunk végezni az eggyel korábbi generáció képviselőivel.



A Z390-es lapkakészlet blokkdiagramja [+]

A differencia az elődhöz képest a natívan támogatott, hat darab USB 3.1 Gen2 port, illetve az integrált ac-s Wi-Fi modul – bár kiegészítő kontrollereknek köszönhetően ilyet már láthattunk a Z370 esetében is. Elsőre ez így nem tűnik túl soknak, de a Maximus XI BIOS-ába lépve rögtön egy érdekességre bukkanhatunk, ha a képernyő jobb oldalára vetjük tekintetünket: a "Sil Quality" feliratra és az alatta terpeszkedő számra. A lap megvizsgálja, hogy milyen CPU-t helyeztünk a foglalatba, és értékeli annak "szilíciumminőségét". Mellette, a "Cooler" szignó alatt lévő szám hűtésünk hatékonyságát pontozza, és ezt kombinálva az előző kiértékelés eredményével az intelligens BIOS igyekszik automatikusan a lehető legjobb feszültség- és szorzó beállításokat, valamint hűtési profilt megtalálni az egygombos AI tuning során, amit a gyártó ötutas optimalizációs technológiának nevez.

Chipset Z370 Z390 Tuning támogatása igen PCIe 3.0 konfigurációk 1 x16 vagy 2 x8 vagy 1 x8 + 2 x4 PCIe 3.0 sávok száma 24 Memóriacsatornák száma/DIMM modulok csatornánként 2/2 HSIO sávok száma 30 Támogatott DisplayPortok száma 3 Integrált ac-s Wi-Fi támogatás (CNVi) nem igen Integrált SDXC (SDA 3.0) támogatás nem igen USB 3.1 Gen2/Gen1 portok maximális száma 0/10 6/10 SATA 6 Gb/s portok maximális száma 6 Intel Optane Memory támogatása igen Intel Rapid Storage Technology igen Maximális Intel RST PCIe tárolók számára (x2 M.2/x4 M.2) 3 Intel RST RAID PCIe RAID 0/1/5

SATA RAID 0/1/5/10

Processzorokat illetően egyelőre mindkét chipsetben mennek a nyolcadik generációs Coffee Lake-ek, de a 9XXX Refresh verziókhoz a Z370-nek már BIOS frissítés kellhet. A jövőre vonatkozóan meg nem lehet tudni, hogy a kékek mivel rukkolnak elő, ezért ha most vásárolunk gépet, mindenképpen érdemes az újabb lapkakészletre tenni a voksunkat, hogy az elkövetkezendő időkben az esetleges kompatibilitási problémák jó részét kiküszöböljük.

Lássuk magát az alaplapot, melyen minden van, mi szem-szájnak ingere, persze ehhez mért az ára is. Az LGA1151-es foglalat mellett négy DDR4 foglalat pihen, melyek a mostanában elterjedő egyfüles rögzítési metódust favorizálják, ebbe 4 x 16 GB, azaz 64 GB pakolható maximálisan, és egészen 4400 MHz-ig támogatott a tuning. Közvetlenül a leendő modulok társaságában ejtőzik egy magányos USB 3.1 Gen2 kivezetés az előlapra, illetve a dedikált power és reset kapcsoló, melyek nagyban megkönnyítik a tesztelők életét.



ASUS ROG Maximus XI Formula [+]

A processzor átellenes oldalán a tápellátó áramkörök Crosschill EK III blokkja pihen, amit beköthetünk vizes rendszerünkbe is, ha éppen rendelkezünk olyannal. A processzorfoglalat és a bővítőkártyák közé került egy (a képeken sima fémborításnak látszó) 2 hüvelykes LiveDash OLED kijelző. Ez a kis panel már talán enyhe költői túlzásnak minősül, de mindenképpen tetszetős: nem csupán a különböző hőfokokat, feszültségeket írathatjuk ki rá szoftver segítségével, de egyedi feliratok és GIF-ek megjelenítésére is módunk nyílik – plexi oldallapos háztulajok előnyben. A két x16 PCIe sín fém merevítést kapott, és a kétutas SLI lehetősége élénken pislákol a horizonton. A harmadik, sztenderd műanyag x16 PCIe-t felhasználhatjuk három videókártyás Radeon teaparti megszervezésére is (3-way CrossFireX), de ebben az esetben az aljzat csak x4-es módban működik. A multi VGA-s sávelosztás egyébként x8/x8, x8/x4+x4 lehet, és a rend kedvéért egy darab x1 PCIe 3.0-át is találunk a vason.

A NYÁK-on az Intel Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac egység mellett elhelyeztek még egy Bluetooth 5.0-ás modult is, így aztán igazán semmi sem áll utunkba, ha vezetékmentesen szeretnénk kommunikálni a világgal, a hangkeltésről pedig a ROG nyolccsatornás SupremeFX S1220 codec gondoskodik ESS ES9023P HD DAC-kal, mely a Sonic Radar III és Sonic Studio III applikáció segedelmével kétségtelenül biztosít számunkra némi előnyt online lövöldéink során.



A Crosschill EK III blokk profilból [+]

Háttértárolókból tisztes mennyiséget állíthatunk hadrendbe, ha a Maximus XI-re esik a választásunk: a hat SATA 6 Gb/s-os dugasz mellett két, hűtéssel megspékelt M.2 csatlakozó áll a rendelkezésünkre, melyekből az egyik SATA és PCIe módot is támogat, míg a másik csak PCIe-t. Érdekesség még, hogy a két PCIe x16-os csatit egymástól elválasztó, ABS fedőlapon (ami valami elképesztően könnyen gyűjti a szennyeződéseket) nem csak a ROG logó úszik RGB fényárban, de a SATA portok neve is sejtelemesen dereng. A lap világítása jelen felállásban háromzónás, két címezhető és két sztenderd RGB header is tiszteletét teszi, így Aura Synckel megkomponált fényorgiát tudunk létrehozni. A számítógépházba történő bekötéshez szükséges power, HDD, reset LED-ek tűire a jó öreg ASUS Q-Connectorral tehetünk pontot – nem is nagyon értjük, hogy ez a remek kis megoldás miért nem terjedt el jobban más gyártók körében.



A bőség zavarának megnyilvánulása a hátlapon [+]

A hátlaphoz érve feltűnik, hogy már előre rögzítve van, és a rajta található mindenféle konnektorok méltóságteljesen várják, hogy használatba vegyék őket. A Clear CMOS és BIOS flashback gomb mellett sorakozik egy HDMI 1.4b, hat USB 3.1 Gen1, négy USB 3.1 Gen2 port (melyek közül az egyik Type-C), egy LANGuard teches Gigabit Intel I219V (ami a piros műanyagról azonnal felismerhető) és egy Aquantia AQC111C 5G Ethernet csatlakozó, duál Wi-Fi antennacsatlakozók (2,4/5 GHz), öt aranyozott audio jack, valamint egy optikai SPDIF kimenet.



A merevítésként szolgáló acél hátlap [+]

Hasára fordítva a ROG üdvöskét kibontakozik előttünk a fekete acél takarólemez, ami nem csupán kellemes látvány, hanem a nyomtatott áramköri lapot is hatásosan védi a meghajlástól.























A Z370-eséhez igen hasonló UEFI BIOS [+]

Specifikációk ASUS ROG Maximus XI Formula Foglalat LGA1151 Támogatott processzor Nyolcadik és kilencedik generációs Intel Chipset Intel Z390 Támogatott memória 2133/2400(OC)/2666(OC)/2800(OC)/3000(OC)/3200(OC)/3300(OC)/3333(OC)/3400(OC)/3466(OC)/3600(OC)/3733(OC)/3866(OC)/4000(OC)/4133(OC)/4266(OC)/4400(OC) MHz

max. 64 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás mód (dual channel), Intel XMP és OptiMem II támogatás PCIe x16 2 db PCIe 3.0 x16

1 db PCIe 3.0 x16 (max. x4 módban)



kétutas SLI támogatása

háromutas AMD CrossFireX támogatása PCIe x1 1 db PCIe 3.0/2.0 x1 SATA3 6 db M.2 1 db M.2 Socket 3, type 2242/2260/2280/22110 (SATA és PCIe 3.0 x4 mód)

1 db M.2 Socket 3, type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 mód) RAID 0/1/5/10 USB 3.1 előlapi: 1 db Gen 2

Z390 chipset: 4 db Gen 2, 8 db Gen 1

ASMedia vezérlő: 2 db Gen 1 USB 2.0 Z390 chipset: 4 db LAN Aquantia AQC111C 5G LAN

Intel I219V @ LANGuard Wi-Fi Intel Wireless-AC 9560 (802.11b/g/n/ac) Bluetooth van, 5.0 Audio Supreme-FX S1220 8-channel HD audio codec Videokimenetek 1 db HDMI 1.4b Extrák ASUS Aura Sync RGB, ROG Armor, start és reset gomb, Clear CMOS és USB BIOS flashback gomb, Crosschill EK III, 2" LiveDash OLED kijelző Formátum ATX Támogatott op. rendszer Microsoft Windows 10 64 bit Gyártó honlapja www.asus.com/hu Termék honlapja ASUS ROG Maximus XI Formula Garancia 3 év Ár körülbelül 160 000 forint

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!