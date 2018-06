Fractal Design Mesify C: teljesen behálózva

Bevezetés és dizájn

A Define C széria a Fractal Design egyik legnépszerűbb sorozata, hiszen jó minőségű, sokat tudó, elegáns, de még mindig viszonylag kedvező árú házakat találunk benne. Ilyen például az általunk 2016 végén tesztelt Define Mini C is, amelyet kifejezetten jóra is értékeltünk. Azok számára viszont, akik egy nagyteljesítményű, HEDT alapokra épített PC-hez vagy mondjuk komolyabb tuninghoz keresnek házat, a zárt előlap problémát okozhat. Nekik készítette el a cég a Meshify családot, melynek normál méretű ATX alaplapokkal is kompatibilis, edzett üveg oldallappal ellátott, fekete színű változatát próbáltuk ki – ezen felül egyébként elérhető még fehér színben (Meshify C White – TG), edzett üveg nélkül (Meshify C), microATX alapalaplapokhoz szabott kisebb méretben (Meshify C Mini – Dark TG), illetve hagyományos, fekete-fehér kivitelben, üveg oldalfallal (Meshify C – TG) is.

Külső

A Define és a Meshify közeli rokonok, annyira, hogy vázuk tulajdonképpen megegyezik, így a most tesztelt Meshify C belső felépítése a Define C mása. Az újdonságokat kívül, mégpedig leginkább az előlapon találjuk, amelyet itt egy műanyag keretbe foglalt, mindenféle szögekben megtört rács takar.



[+]

A csatlakozósort ezúttal is az előlap tetején találjuk, ám itt külön egység helyett közvetlenül az előlap anyagába „integrálták”, kissé módosítottak a sorrenden és a bekapcsológombot is kerekről szögletesre cserélték. Az integráció ebben az esetben nem feltétlenül gond, az előlapot ugyanis nem muszáj eltávolítanunk, a rácsos betét egy alsó fül kipattintása után kivehető, így könnyen kitisztíthatjuk a mögötte található porszűrő betétet, és hozzáférünk az előlap mögé épített ventilátorokhoz is.



[+]

A Define C-hez hasonlóan egy mágnesesen rögzített rácsot találunk a fedőlapon is, amely mögött újabb ventilátoroknak alakítottak ki helyet, míg a két oldalfal közül a jobb oldali standard acéllemez két, a helyükön maradó, kézzel is oldható csavarral rögzítve, ám rezgéscsillapító betétek nélkül. A bal oldalon sötétített, edzett üveget találunk, amelyet szintén hagyományos módon, négy vaskos csavarral rögzíthetünk az oldalra néző gumibakokon – itt nyoma sincs a Define R6 egyedi megoldásának.



[+]

A gépház hátoldalán a hagyományos kép fogad bennünket: a hét bővítőkártyahelyen kívül a megszokott kivágásokat és egy 12 cm-es ventilátorhelyet találunk. Ez utóbbiban már látszik az egyik gyárilag beépített Dynamic X2 GP-12 légkavaró (a másik az előlap mögé került), amelyet a csavarhelyek kialakításának köszönhetően függőleges irányban el is mozdíthatunk, ha szükséges.



[+]

Végezetül egy pillantást vetve a Meshify C aljára, a megszokott kép fogad bennünket: a négy, viszonylag kisméretű láb között a ház teljes hosszán végigvonuló, előrefelé kihúzható porszűrőt láthatjuk egy műanyag sínbe fogva.

