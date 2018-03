Epson L4160 nyomtató: a tintatanker

Külső, beüzemelés

Kár lenne tagadni egy percig is, az Epson nagyon beletrafált a belső tintatartályos kialakítású nyomtatóval, hiszen most már sokadik éve piacon vannak erre a technológiára épülő tintasugaras készülékeikkel. A kínálatról sem mondató, hogy unalmas lenne, hiszen folyamatosan frissítik, bővítik, csak idén ősszel hat új modellel újítottak az L szériában, amiben benne van tesztünk alanya, az L4160 is. Esetében egy abszolút új készülékkel van dolgunk, amelyet az L4150-nel egyetemben az otthoni vagy egyéni kisirodai felhasználóknak ajánlott, de ebben a típusban – az L4150-nel ellentétben – már van duplex egység, ami automatikusan fordítja a papírt a kétoldalas nyomtatáshoz, illetve egy LCD kijelzővel is ellátták.



[+]

Alapvetően az L4160 egy három az egyben multifunkciós masina, ami nyomtat, szkennel és másol, utóbbi kettőt síkágyas olvasóval, ADF nélkül, amiből kifolyólag a papírt nekünk kell egyesével cserélni az üvegen. A negyedik funkció a fax lenne, de ez nincs, vélhetően ma már kevés otthoni felhasználónak fog hiányozni. Felépítése alapesetben klasszikus tégla, de az előlap kissé felbillenthető, ezáltal a kezelőszervek és a kijelző is jobban "kézre és szemre esik".



[+]

Jól látható, hogy a tintatartályt ezúttal sikerült elrejteni, nincs a készülék oldalához csatolt külső egység, se kidudorodás, ami pozitívum a készülék elhelyezése szempontjából.



[+]

A bemeneti papíradagoló ezúttal nem klasszikus tálca formájában van jelen, hanem felül-hátul ki kell hajtani a támasztékot, ide kell nagyjából függőlegesen behelyezni a maximum 100 darab hagyományos papírt vagy 20 fotópapírt, a kész nyomat pedig az alsó tálcán landol, amit 30 lap után üríteni kell. Tekintettel arra, hogy automata duplex egység van a készülékben, kétoldalas nyomtatás esetében nincs semmi teendőnk, az első oldal után a tálcára ejtés helyett a készülék visszahúzza a papírt, megfordítja a lapot és elkészíti a második oldalt, ami csak ezt követően jut el a kimeneti tálcára.



[+]

A karbantartás nem nagy kihívás, a fedél egyszerűen nyitható, ami alatt azonnal láthatóvá válik a tintatartályok beöntőnyílása. A tesztalany feltöltve érkezett hozzánk, így ezzel tennivalónk nem volt, de az egész procedúra nagyon hasonló ahhoz, mint amit az L655-nél annak idején felvázoltunk.



[+]

Bekapcsolást követően a printer hamar használatba vehető, és igény esetén az integrált színes LCD kijelzőn megjelenő informatív és egyszerű, de áttekinthető menüből számos beállítást elvégezhetünk, illetve karbantartási funkciókat innen is indíthatunk. Hozzátennénk, az LCD méretéből kifolyólag nem érintős, hanem az előlapi gombokkal lehet rajta hagyományos úton navigálni.

