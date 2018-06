Mire megy az Epson fotószkennere a régi diákkal és a képekkel?

Epson V600

A közelmúltban találtam pár száz darab, a hetvenes évekből származó diát, és egyszeriben érdekelni kezdett, hogy otthoni körülmények között be lehet-e ezeket normális minőségben digitalizálni, vagy mindenképp szükség van-e rá, hogy ilyen szolgáltatást kínáló, profi cégre bízzuk ezt a munkát.



Epson V600 [+]

Az Epson teljesen nyitottnak mutatkozott a megkeresésre, és adtak kölcsön egy V600 típusú fotószkennert, amivel egyébként filmeket és fotókat is lehet digitalizni. Így ha már nálunk volt az eszköz, kipróbáltuk azokkal is. Amellett, hogy milyen minőségű dokumentumot hoz létre, az is érdekelt minket, hogy mennyire könnyű a kezelése, illetve milyen extrákat kínál.

Tradicionális külső

Az Epson V600 hagyományos kialakítású eszköz, amely 28 centiméter széles, 48,5 centiméter hosszú és 11,8 centiméter magas. A súlya 4 kilogramm, tehát nem kifejezetten mobil eszközről van szó, ez nem arra szolgál, hogy ide-oda hurcolásszák. Egyetlen USB 2.0 B port található rajta, amellyel a számítógéphez csatlakozik, mellékelve pedig megtalálható egy USB kábel és azok kiegészítők, amelyek a különéle típusú dokumentumok beolvasásához szükségesek. Elméletileg jár mellé jó pár szoftver (ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (csak Windows), Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan), ám mi ezeket nem leltük meg a dobozában, úgyhogy a netről kellett telepítenünk azt az Epson Scan alkalmazást, aminek segítségével végrehajtható a szkennelés.



Epson V600 [+]

A termék a nagyfelbontású síkágyas szkennerek családjába tartozik. A beolvasás maximális felbontása 6400 dpi, az optikai sűrűség 3,4 Dmax – utóbbi paraméter a sötét és világos árnyalatok minél részletgazdagabb feldolgozása során kulcsfontosságú tényező. Ennek maximális értéke 4 lehet, úgy, hogy egy-egy tizedes eltérés már jelentős eltérést jelenthet; a dia- és filmszkennelésnél a 3,4-3,6 Dmax érték már jó eredmény elérését teszi lehetővé. A készülék mátrix CCD típusú optikai szenzorral rendelkezik, és White LED, IR LED fényforrásokat használ. Az előbbi a jobb színhűség elérését szolgálja, a másik pedig a negatív filmek szkenneléséhez szükséges.



[+]

A szkenner maximum A4 méretű dokumentumok beolvasására képes, emellett támogatja a 35 mm-es filmcsík (2 x 6 képkocka), 35 mm-es keretes diafilm (4 képkocka), 120/220 közepes formátumú film (max. 6 x 22 cm, 1 képkocka) típusú hordozók kezelését is.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!