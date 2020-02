Elgato Stream Deck: a makrózás új mércéje

Bevezetés, hardver

A tavaly ősszel megjelent, AverMedia streamer kezdőcsomagról szóló cikkünkben már fejtegettük a streamelés, vagyis a játékmenet élőben történő közvetítés elterjedését; az interneten és közvetlen környezetünkben is sokszor hallunk olyanról, hogy sokan már egész fiatal korban arról álmodoznak, hogy egyszer ők is streamerek lesznek. Kicsit hasonló a helyzet ahhoz, mint mikor valaki meglát egy YouTube videót vagy egy szép fotót, és azt gondolja, hogy ezt ő is tudná és szeretné is csinálni – ilyenkor a legtöbben azonnal fel is csapják az internetet és elkezdenek kiokosodni, hogy mi is szükséges a kezdéshez.



A kezdő streamereknek a megfelelő számítógép vagy játékkonzol mellé általában egy asztali vagy állványra szerelhető – nem a fejhallgatóba épített – mikrofon és egy webkamera mellett gyakran ajánlják egy másodlagos monitor beszerzését, ami nem csak arra jó, hogy felvétel vagy közvetítés közben az egyik szemünk végig a kimenő képen legyen, de a rögzítőprogram vezérlésében és a nézőkkel való kommunikációban (chat figyelése) is nagy segítségünkre lehet. Persze már ez a felállás is hatékonyabb, mintha az egyetlen monitorunkon futó játékot kellene ilyenkor a háttérbe tennünk, ha valami mást szeretnénk csinálni, de még mindig megvan az a hátránya, hogy át kell váltanunk a kívánt programra, ezzel megszakítva a játékmenetet.



Erre a problémára kínál megoldást az Elgato Stream Deck, mely 2017-es piacra kerülési idejével nem a széria legújabb tagja, hiszen azóta már egy kisebb és egy nagyobb verzió is megjelent, de a rendszer bemutatására ez is tökéletesen alkalmas, arról nem is beszélve, hogy talán ehhez a modellhez szükséges a legkevesebb kompromisszum megkötése.

Elgato Stream Deck

A doboz fedelét leemelve rögtön a Stream Deckre esik a pillantásunk, ami egy külön egységet képező műanyag állvány tetején ücsörög, a felette elhelyezett füzetecske alatt pedig a házból kijövő, nem lecsatlakoztatható, 1,5 m hosszú USB portban végződő vezeték tekereg.

Az állvány teljes egészében műanyagból készült és rengeteg különféle állásban használható. Adott egy alsó rész, amiben kétoldalt négy pár vájatot alakítottak ki, ezekbe állíthatjuk bele a felső rész lábait, melyekből két különböző méretű verzió is rendelkezésünkre áll, ezeket kombinálva pedig – észszerű kereteken belül maradva – nem tudunk olyan helyzetben ülni az asztal előtt, ahonnan ne látnánk rá a Stream Deckre. Persze ha szeretnénk, akár a dobozban is hagyhatjuk a tartót, ha csak egyszerűen le akarjuk tenni a kütyüt az asztalra, de érdemesebb inkább használni, ha már a csomag része, hiszen szilikonból készült csúszásgátló talpakkal is rendelkezik, ami a fő egységről nem mondható el.



A Stream Deck kapcsolói a legtöbb kiegészítő billentyűzettel ellentétben nem rendelkeznek feliratokkal vagy bármilyen jelöléssel, erre a célra apró LCD kijelzőket építettek a gombokba, melyek jelölését mi választhatjuk meg. Ez történhet felirattal, ikonnal, vagy a kettő együttesével, sőt akár gif animációkat is beállíthatunk, ha azt tartjuk a funkcióhoz leginkább passzolónak.



Az előlapon kívül más érdekességet nem találunk a 118 x 84 x 21 mm-es eszközön. Ami még említésre méltó lehet, az a felső él alatt a házba befutó vezeték, illetve az alsó oldalon elhelyezett, négy darab golyó alakú kitüremkedés, mely sokat ugyan nem javít a csúszásmentességen, de legalább arra jó, hogy tologatáskor ne a ház egész alja, hanem csak ez a négy pont kopjon.

