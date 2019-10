AverMedia Live Streamer 311: bárkiből lehet YouTuber

Bevezető

Túlzás lenne azt állítani, hogy az elmúlt néhány évben vált nagy divattá a gameplay videók készítése és publikálása a különböző videómegosztó oldalakon, hiszen rengeteg olyan csatorna van még itthon is, amely már nyolc-tíz éve is aktív volt. A streamelés, vagyis a játékmenet élőben történő közvetítése azonban tényleg csak két-három éve kezdett annyira feltörni, hogy rengeteg profi gamer már szinte csak Twitchen közvetít előre megvágott YouTube videók feltöltése helyett.



[+]

A streamer portálok is egyre többet költenek a műfaj népszerűsítésére, dollármilliókat képesek egy-egy játékosnak fizetni azért, hogy kizárólag az ő oldalukon közvetítsen, ezzel is odavonzva a nézőket. Ennek hatására sok fiatal álmodozik arról, hogy egyszer majd ő is híres streamer lesz, ami egy erős asztali számítógéppel viszonylag egyszerűen megoldható, de egy dedikált külső vagy belső capture card sem számít drága mulatságnak manapság. Ebben a témakörben az Elgato mellett a másik népszerű márka az AverMedia; ők az idei Computexen mutatták be kifejezetten kezdőknek szánt starter csomagjukat, amely viszonylag alacsony áron tartalmaz egy külső rögzítőkártyát, egy mikrofont és egy webkamerát – ennek kipróbálására kaptunk most lehetőséget.



[+]

A 80 000 forint körüli áron megkapható Live Streamer 311 nevű csomag egy magas, hasáb alakú kartondobozban érkezett szerkesztőségünkbe, melyet kibontva külön becsomagolva találjuk a Live Gamer MINI névre hallgató capture cardot, a Live Streamer CAM 313 webkamerát és az AM310 kódnevű mikrofont.

