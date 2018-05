Végülis akkor beégnek az OLED tévék vagy sem?

Beégés és ghosting

Ha az OLED tévék kerülnek szóba, szinte biztosan hamar előjön a szellemképesedés és a beégés kérdése, mint az eljárás lehetséges hátrányai, hátulütői. De vajon tényleg fenyeget ez a veszély? Egyáltalán miről is van szó? Mit mondanak a gyártók, illetve a szervizek képviselői, és mit mutatnak a gyakorlati tesztek? Ezt jártuk körbe egy kissé!



Csúnya beégés egy régi tévén: rajta maradt a Windows... [+]

Akkor beszélünk beégésről, ha a képernyő örökké megőrzi azt a képtartalmat vagy annak egy részét, ami hosszabb időn keresztül jelenik meg rajta változtatás nélkül. Ennek kevésbé agresszív verziója a ghosting névre hallgató jelenség, amikor ugyanez történik, ám egy idő után azért eltűnik a zavaró tartalom. Ilyen lehet például egy csatorna logója, vagy ha valaki monitorként használná az adott berendezést, akkor egy-egy szoftver ikonjai, menüpontjai. Ez értelemszerűen rendkívül zavaró dolog, hiszen jelentősen rontja a képminőséget vagy csökkenti a szórakozásfaktort, ha oda nem illő dolgok tűnnek fel egy képernyőn.



Beégett plazma, ez se szép... (forrás: Wikipedia) [+]

Ez a két effektus a plazmatelevíziók első korszakában viszonylag gyakran és látványosan jelentkezett (sőt néha még az LCD-knél is), és a gyártók minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy megoldják ezt a problémát. Erőfeszítéseik sikerrel is jártak, hiszen a plazma-éra vége felé beégéstől már nem is kellett tartani, ghostingba pedig csak nagyon-nagyon ritkán lehetett belefutni.

Az OLED tévék felbukkanásuk első pillanatától célkeresztbe kerültek e két jelenség miatt, és nem is alaptalanul, ugyanis a technológia valóban ki van téve ezeknek a veszélyeknek, papíron van lehetőség a beégés és ghosting előidézésére. Ennek megelőzése érdekében a gyártók különféle technológiákat, metódusokat dolgoztak ki, amelyek elméletileg képesek arra, hogy megóvják a televíziókat. Ilyen például a képpontok eltolása, illetve "átmosása", azaz hogy az elektronika automatikusan, bizonyos időközönként, vagy a kikapcsolás után frissíti a pixelek tartalmát. Ez persze azt is jelenti, hogy ha valaki tönkre akarja tenni így az OLED tévéjét, akkor megteheti, de ahhoz előtte ki kell kapcsolnia ezeket a védelmi rendszereket, és huzamosabb ideig állóképeket kell megjelenítenie a kijelzőn.

Mit mondanak a gyártók?

Az OLED technológia legnagyobb ellenlábasa, a Samsung kommunikációjában kitér arra, hogy ez a jelenség létezik, és utal arra, hogy emiatt egy OLED tévé nem biztos, hogy a legjobb választás. Akinek viszont van a kínálatában OLED televízió, az nyilván ennek az ellenkezőjét fújja. A technológia jelenlegi első számú támogatója és motorja az LG; a cég magyarországi szórakoztatóelektronikai részlegének kommunikációs vezetője, Szili Krisztián kérdésünkre azt válaszolta, hogy a beégés rendeltetésszerű használat mellett szinte soha nem fordul elő ezeknél a termékeknél, hiszen számos beépített technológia akadályozza meg a jelenséget. Az LG mindenesetre alapból két éves garanciával árulja a modelljeit és jelenleg ennek keretein belül kezeli a beégéssel kapcsolatos esetlegesen felmerülő problémákat is. Emellett van rá példa, hogy különféle akciók keretén belül kitolják ezt az időtartamot, és arra is van sokszor lehetőség, hogy a vevő a forgalmazónál vásároljon még extra garanciális időszakot.



LG W7 OLED tévé [+]

A gyártó képviselője elmondta azt is, hogy az LG hivatalos álláspontja az, hogy rendeltetésszerű használat mellett nem fordulhat elő ghosting, illetve beégés, és mivel nagyon szigorúak a minőségbiztosítási szabályok, így forgalomba sem kerülhetne olyan modell, amelynél ez a veszély fennállhat. A közelmúltban elindult egy nagyszabású független teszt is, amely extrém körülmények között vizsgálja az OLED panelek teherbírását. Ezt, illetve ennek eredményeit mutatjuk be a következő oldalon.

