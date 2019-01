Asus TUF Gaming K5 billentyűzet: az alapszintű kakaóharcos

Bevezetés, külső

Az Asus a strapabírást szem előtt tartva hozta létre TUF névre keresztelt almárkáját, melyet a legtöbb termék esetében sárgás, terepmintára emlékeztető dizájnnal igyekeznek erősíteni. A TUF a kizárólag robusztus felépítésű eszközöket felvonultató termékcsaládból szép lassan szinte önálló márkává nőtte ki magát, ráadásul most már más márkák termékpalettáján is megtalálhatóak a citrom színű álcafestéssel ellátott kütyük. Utóbbi a TUF Gaming Alliance együttműködésnek köszönhető, mely nem csak a dizájnt kívánja egységesíteni, hanem garantálja a különböző gyártók termékeinek egymással való kompatibilitását is. Az idei Computex kiállításon rengeteg új taggal bővült a széria, ide tartozik tesztünk alanya, a TUF Gaming K5 billentyűzet is, melynek vele együtt bejelentett egér társát, az M5-öt is teszteltük nemrégiben.

ASUS TUF Gaming K5

A szürke színű dobozt a termék fotója díszíti, ezen kívül pedig a fontosabb tulajdonságokat is elolvashatjuk hazafelé, mint például a mechanikus kapcsolókra hasonlítani akaró membrános kialakítást. Miután ezt megtudtuk, kevésbé fog csalódásként érni a csomagolás felbontásakor megtalálható tartozékok száma, ami ugyanis nulla. Nem kapunk se gombkiszedő szerszámot, se tartalék kapcsolókat vagy gombkupakokat, a billentyűzet mellett mindössze némi papíralapú kezelési útmutatót fedezhetünk fel.



A K5 burkolata matt felületű műanyagból készült, ráadásul az ujjlenyomatoknak és szennyeződéseknek ellenállóbb fajtából, a nagyjából kéthetes tesztidőszak utáni visszacsomagolás előtt egyáltalán nem kellett takarítani, pedig nem kevés, neccesebb kimenetelű meccs alatt termelődött extra izzadtsággal szemben kellett helyt állnia. A 460 x 218 x 40 miliméteres dimenzióból már sejteni lehet, hogy a gombok alatt egy csuklótámaszt is találunk, ami nem levehető, ezért vásárlás előtt mindenképp érdemes lemérni, hogy el fog-e férni az asztalon. A billentyűzet mind a négy sarka „lecsapott” kialakítású, ahogy az egész eszközre a szögletes formavilág jellemző. A díszítőelemeket szerencsére nem vitték túlzásba, a kurzormozgató gombnégyes alatti TUF GAMING feliraton kívül mindössze egy terepmintás betétet helyeztek el a felső élen, melynek közepén egy világító TUF logó pompázik.



A gravírozott karakterekkel ellátott, ABS-ből készült és mártással festett gombkupakok a magyar nyelvhez szükséges karaktereket is megkapták, az Asusra jellemző betűtípust alkalmazva. Felületük a csuklótámaszhoz hasonlóan remekül ellenáll a szennyeződéseknek, zsíroknak, az alulról kiszűrődő háttérvilágítás pedig jó olvashatóságot biztosít. Ugyanez már nem mondható el a bal felső sarokban elhelyezett hangerőszabályzókról és a világítás kapcsolójáról, ezek ugyanis már nincsenek megvilágítva, ahogy az állapotjelző LED-ek melletti szimbólumok sem.



Ebből öt darabot helyeztek el a mérnökök a numerikus pad felett, a szokásos trió mellett a Windows Lock és a menet közbeni makrórögzítés állapotát ellenőrizhetjük. Utóbbit az Fn + AltGr lenyomásával aktiválhatjuk, a beállítások pedig a beépített memóriában tárolódnak. A makrórögzítés lehetősége egyébként rá is van írva a módosító billentyű felénk eső oldalára, ahogyan több más gombon is fel van tüntetve annak másodlagos funkciója, erre a feladatra dedikált gombokat azonban sajnos nem találunk.



A fröccsenő víznek is ellenálló billentyűzet alsó felére egy méretes TUF emblémán kívül csúszásgátló gumitalpak és kinyitható lábak is kerültek, melyek nagyjából 1 centivel emelik meg a felső oldalt. Ezeken felül találunk négy darab kábelvezető rést, amin keresztül például a fejhallgató vezetékét tudjuk átvezetni a billentyűzet alatt. Az USB csatlakozó egy 1,8 méteres, gumiborítású vezeték végén fityeg, a harisnyázott kábelről le kell mondanunk.

