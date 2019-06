Ideális az átlagos játékosnak: ASUS TUF B450M-PLUS alaplap

ASUS TUF B450M-Plus Gaming alaplap

Az ASUS TUF B450M-PLUS GAMING a tavaly debütált AMD B450 chipsetre épülő deszkák első hullámával érkezett meg, hogy (több értelemben is) meghódítsa a középkategóriát; a gyártó PRIME, illetve ROG alaplapjai közé ékelődik be. Bár szerkesztőségünkben a microATX-es TUF üdvöske járt, létezik belőle sztenderd ATX méretű kiadás is (B450-PLUS GAMING).



[+]

A dobozt kibontva láthatjuk, hogy a tajvani multi igyekezett visszafogni a költségeket, mivel nincs eltúlozva a karton tartalma: az I/O pajzson, két SATA kábelen, az M.2-es csavaron, a driver lemezen és a felhasználói kézikönyvön kívül csupán egy TUF-os tanúsítvány, továbbá 5 darab TUF-os matrica található benne.



[+]

A lap követi a TUF brand színsémáit, ami főként a feketét, a szürkét és a naracssárgát kombinálja dekoratív kompozícióvá. A mindenféle portok, csatlakozók és tüskesorok eloszlása alapjaiban véve korrektül fest, nem akarja semmi sem megnehezíteni a szerelést – az egyetlen kivételt talán az előlapi tüskesorok jelentik, melyekkel elbíbelődhetünk egy kicsit a csodálatos Q-Connector hiányában (ami igazán beleférhetett volna a pakkba).



[+]

Az elsődleges PCI Express 3.0 aljzat fém megerősítést kapott és x16-os módban működik, ám ha AMD APU-t szándékozunk használni, be kell érnünk a felezett (x8-os) sávszélességgel. Alatta egy x1-es PCI Express 2.0 slot található, ami elég közel van a felette lévő x16-oshoz, így ha vaskosabb videokártyát tervezünk hadra fogni, nélkülözni vagyunk kénytelenek ezt a foglalatot. A második x16-os PCI Express sín már csak 2.0-ás és hardveresen x8-ra limitált. Abban az esetben, ha CrossFireX-es gépet építünk, x4-es sávszélre lesz korlátozva, tehát 16+4 (CPU) vagy 8+4 (APU) konfigurációban működhet a grafikus alrendszer.



[+]

Négy darab, egyfüles DIMM slot várja a maximum 64 GB DDR4 memóriát, és a hivatalos támogatás tuning esetén 3200 MHz-ig szól. BIOS-nak AMI UEFI Dual BIOS-t kapunk, 128 Mb Flash ROM-mal, a tápellátásról pedig egy DIGI+VRM ASP1106GGQW chip vezérelte, 4+2 fázisos VRM gondoskodik, melynél a hat fázisból négyet hűtőborda fed. 6 darab SATA 6 Gbps-, plusz egy M.2-es port kínálkozik fel háttértárolóink számára, s ez utóbbi 2242/2260/2280/22110-es eszközöket egyaránt támogat, legyen szó akár SATA, akár x4-es PCI Express interfészt használó meghajtókról. Kellemes adalék, hogy a SATA anyák beszerelt VGA mellett is kényelmesen hozzáférhetők.

A hangkeltés egy Realtek ALC887-es kodek feladata; ezt a megoldást már láthattuk B350-es deszkákon is. A DTS-es egységnek egyébként három profilja (Soundscape mode, Aerial mode, Tactical mode) van, de a harmadik, Tactical mode nevezetűvel csak óvatosan, mert igényesebb játékos körökben virgács jár a használatért, hiszen egy overlayt fog a képernyőnkre pakolni, vizualizálva, hogy milyen irányból jön a hang.



[+]

A PS/2 kombóportot, két USB 2.0, két USB 3.0, egy USB 3.1 Gen2, egy USB Type-C, egy DVI-D, egy HDMI 2.0b és egy Gigabit Ethernet portot (no meg az audio jackeket) viselő I/O részleget túláram ellen védő áramkörök biztosítják. A műanyagburkolatot amúgy csak két csavar tartja a lapon, így játszi könnyedséggel eltávolítható, ha ez a vágyunk. Ventilátorok részére három 4 tűs (PWM) tüskesort biztosítottak a gyárban, melyekből az egyik természetesen a processzorhűtőé. Egy RBG header szintén helyet kapott a RAM slotok tőszomszédságában, ha valakinek nem volna elég az alaplap hátoldalán található, visszafogott hangulatvilágítást szolgáltató, hat darab LED.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!