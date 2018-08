Az MSI első B450-es fecskéje, a B450 Tomahawk alaplap

Chipset, specifikációk

Megérkezett az AMD új, középkategóriás lapkakészlete, a B450. Igazán számottevő újdonságokkal nem kell számolnunk az előd B350-hez képest (melyről már írtunk részletesebben korábban), inkább csak némi "finomításról" van szó, mint például a javított memória-kompatibilitás, az AMD StoreMI technológia out-of-the-box támogatása (a szoftver 400-as lapkakészletekhez ingyenesen letölthető), illetve némileg csökkentett fogyasztás üresjárat során.



A B450-es lapkakészlet blokkdiagramja [+]

Chipset B350 B450 USB 3.1 Gen2 (10 Gbps): 2

3.1 Gen1 (5 Gbps): 6

2.0: 6 SATA 3.0 4 SATA Express 2 PCIe Gen3 sávok 16 (Summit/Pinnacle Ridge CPU-val)

8 (Bristol/Raven Ridge APU-val) 16 (Summit/Pinnacle Ridge CPU-val)

8 (Raven Ridge APU-val) PCIe Gen2 sávok 6 Tuning igen (a szorzó szabad állítása) XFR igen (Summit/Raven Ridge CPU/APU szükséges) XFR2 nem igen (Pinnacle Ridge CPU szükséges) Precision Boost Overdrive nem igen (Pinnacle Ridge CPU szükséges) SATA RAID 0/1/10 NVMe RAID 0/1/10

Ahogy a táblázatból is jól kivehető, valóban nincs túl nagy különbség a két lapka között. Túlhajtás esetén minimálisan profitálhatunk az újabb chipsetből, és az "egygombos" tuning is kicsivel magasabb órajeleket produkál: míg a BIOS Game Boost funkciója a B350 Tomahawk esetén plusz 200 MHz-cel, addig a B450 Tomahawknál plusz 450 MHz-cel növeli meg a processzor órajelét.



[+]

A szerkesztőségünkbe küldött MSI B450 Tomahawk dobozát felnyitva nem szembesültünk túl sok extrával: a hátlap, a felhasználói "kézikönyv", az alaplap beépítését magyarázó papiros, az M.2-es csavar és az optikai lemezen (DVD) terpeszkedő szoftvercsomag mellett csupán két SATA kábelt, egy MSI matricát, egy kis széthajtható MSI Gaming marketing brosúrát és egy MSI weboldalon történő regisztrációra biztató lapot találtunk.



[+]

Az ATX formátumú lap meglehetősen letisztult benyomást kelt, nincsenek mindenféle RGB LED-ek, a sarkalatos szerelési pontok könnyen hozzáférhetőek. A B350 elődhöz képest fejlődésen mentek keresztül a VRM hűtését elősegítő bordák, de tuning esetén még így is szükséges extra légáramlatot biztosítani számukra, hiszen hamar elérik a "konyhai" hőmérsékletet (az a bizonyos tojás és a sütés esete). A deszkán négy DIMM foglalat terpeszkedik, melyekbe egyenként maximum 16 GB-os DDR4 modult pakolhatunk, így összesen 64 GB RAM szegődhet szolgálatunkba. Külön öröm, hogy az elsődleges PCIe x16 (3.0) aljzat fémmerevítést kapott – bár nem igazán indokolt, de örültünk volna, ha az uniformitás érdekében az összes többi is megkapja ezt az extrát. A két PCIe x16 sín mellett van még három PCIe x1-es slot is, az optikai meghajtók, illetve SSD-k, merevlemezek számára pedig hat SATA 6 Gb/s és egy M.2 port áll rendelkezésre.



[+]

A hálózati csatoló Realtek 8111H chipet, az integrált hangkeltő pedig Realtek ALC892 codecet használ, aranyozott kimenetekkel. A tizenöt tűs D-Sub csatlakozót száműzték az örök bitmezőkre: a videokimenetet egy DVI-D és egy 1.4-es HDMI konnektor látja el. Az USB dugaszok terén reneszánszot élünk: az előlapi és hátulsó kivezetéseket kombinálva van négy 3.1-es Gen1 Type-A, egy Gen2 Type-A, egy Gen2 Type-C és persze hat darab 2.0-s port is.



[+]



[+]



[+]



[+]



[+]

Az UEFI BIOS-ban nem történt lényegi változás a B350 Tomahawkhoz képest, gyakorlatilag ugyanaz a kezelőfelület.

Specifikációk MSI B450 Tomahawk Foglalat AM4 Támogatott processzor Első és második generációs Ryzen Chipset AMD B450 Támogatott memória 1866/2133/2400/2667 MHz DDR4 (JEDEC)

2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466 MHz DDR4 (A-XMP OC mód)

max. 64 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás mód (dual channel) PCIe x16 1 db PCIe 3.0 x16 (PCI_E1)

1 db PCIe 2.0 x16 (PCI_E4, x4 mód támogatása)

2-way AMD CrossFire támogatása PCIe x1 3 db PCIe 2.0 x1 SATA3 CPU oldalon 2 db SATA 6 Gb/s (a SATA5 és SATA6 port nem lesz hozzáférhető, ha M.2-es eszközt is használunk)

B450 Chipset: 4 db SATA 6 Gb/s M.2 1 RAID 0/1/10 TPM (header) 1 LAN Realtek 8111H USB 3.1 előlapi: 2 db Gen1, Type-A

hátul: 1 db Gen2, Type-A, 1 db Gen2 Type-C, 2 db Gen1 Type-A USB 2.0 előlapi: 4 db

hátul: 2 db Soros port 1 Audio Realtek ALC892 Codec (7.1 HD Audio) Videokimenetek 1 db DVI-D, 1 db HDMI 1.4 Formátum ATX, 30,5 x 24,4 cm Támogatott operációs rendszer Microsoft Windows 10 64 bit

Microsoft Windows 7 64 bit (ehhez AMD Pinnacle Ridge/Summit Ridge CPU kell) Gyártó honlapja MSI Termék honlapja MSI B450 Tomahawk



A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!