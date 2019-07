Apró méret, meggyőző belbecs: ASUS ROG Strix Z390-I GAMING alaplap

ASUS ROG Strix Z390-I GAMING alaplap

Manapság egyre népszerűbbek a kompakt méretű asztali számítógépek, és sokan szeretnék őket többre is használni, mint csupán multimédia központnak, böngészős vagy éppen irodázós gépnek. Házakat könnyebben találunk ilyen kis méretben, de alaplapoknál talán több mindenre kell figyelni; ott vannak például a játékosok, akiknek más prioritásaik vannak vásárláskor, hiszen fontos lehet például a tuning (és az ezzel járó hőmenedzsment), ne adj' Isten a keresztre feszített RGB fényáradat. Az ASUS az ő számukra készített egy igen komoly kis csöppséget, a Mini-ITX formátumú ROG Strix Z390-I GAMING deszkát.



[+]

Ahogy az a típusjelből adja magát, a lap az Intel éppen egyeduralkodó konzumer lapkakészletére, a Z390-re épül, mellyel már volt a múltban egy kiruccanásunk egy processzorokat összehasonlító teszt erejéig. A doboz dizájnos ASUS stílust követ, felnyítva fedőlapját egy szép adag kiegészítő és apróság kerül a látómezőnkbe; a tartozékokat még felsorolni is hosszú: Intel 9560 802.11ac dual band Wi-Fi antennák, 1 db M.2 installációs kit, 2 db M.2 csavar és távtartó, 4 db SATA kábel (kettő egyenes-, kettő elforgatott fejű), 4 tűs RGB toldókábel (80 cm), szoftver CD, felhasználói kézikönyv, fekete gyorskötegelők, matricaszett (kábelekhez is), ROG köszönőkártya és egy 20 százalékos kedvezményt biztosító kód a Cablemods termékeire.



[+]

A Z390-I GAMING-nek már a(z amúgy semleges színekben tetszelgő) külleme is azt sugallja, hogy nem egy pénztárcabarát megoldással van dolgunk; az uralkodó motívum a tápellátó áramkörök hűtése és a szerelést megkönnyítő, fixált I/O pajzs, illetve az egyik M.2-2242/2260/2280-as foglalatot fedő hűtőborda (a második aljzat az alaplap hasán található). Egyetlen, fém megerősítésű, x16-os PCI Express 3.0 sín várja a dedikált videokártyát, miközben a két DIMM slotba összesen 64 GB dual channel DDR4 memóriát installálhatunk (akár 4800 MHz-eset) – ez úgy lehetséges, hogy a slotok támogatják a 32 GB-os, dupla magasságú modulokat.



[+]

Konvencionálisabb háttértárolóinkat négy darab, RAID 0/1/5/10-et ismerő, 6 Gbps-os SATA csatlakozó várja, míg a vezetékes hálózati kapcsolódás egy LAN Guard és ROG GameFirst technológiával felvértezett Intel I219V kontroller feladata. Azt zárójelben jegyezzük meg, hogy ha az M.2_1-es slotba helyezünk el SSD-t és azt SATA módban futtatjuk, akkor a SATA_2 jelölésű port inaktívvá válik. Az ASUS mérnökei gondoltak a vezetékmentességet előnyben részesítő felhasználókra is, tudniillik egy dual band Intel Wireless-AC 9560 modult, továbbá egy 5.0-ás Bluetooth egységet is kapunk.



[+]

A legérdekesebb a lapon talán a VRM-ek környéke, ami első blikkre kifejezetten adekvátnak tűnik. Egy "pszeudó" 6 fázisos tápellátásról van szó: egy ASP1401CTB PWM kontroller vezérel hat NCP302045 MOSFET modult, a VCore pedig láthatólag háromfázisos konfigurációban dolgozik, három-három NCP302045 kombinált MOSFET összekapcsolásával, párhuzamos fázisokkal, emellett a NYÁK-on szilárdelektrolitos kondenzátorok és tizenegy 60 A-s induktor figyel.



[+]

A VRM részleg nagyobbik felét fedő, I/O pajzsot is magába foglaló fém bordázat nemcsak remekül fest, de a későbbiekben megláthatjuk majd, hogy jól is látja el feladatát – és ez a tápellátás SoC szekcióját fedő, kisebb bordára is igaz.



[+]

A hangkeltésről egy nyolccsatornás SupremeFX S1220A kodek gondoskodik, ami tulajdonképpen egy átcimkézett Realtek ALC1220 HD chip (és úgy fest, sztenderdnek számít a prémium kategóriás alaplapoknál). A chipet öt aranyozott Nichicon kondenzátor fogja körbe. Ventilátorok számára három darab, 4 tűs csatlakozó áll rendelkezésünkre: egy a processzorhűtésnek, egy a pumpának és egy a gépházba szerelt légkavarónak. A nyomtatott áramköri lap alján (a jobb oldalon) 11 darab (természetesen ASUS Aura Sync kompatibilis) RGB LED kapott helyet, és ezen felül még egy 5 V-os, valamint egy 12 V-os AURA tüskesor várja a színorgonán komponálni vágyókat. Az egyedüli negatív tényezőt a leendő ház előlapi paneljéhez tartózó tüskék jelentik, mert ezek közvetlenül a PCI Express foglalat felett helyezkednek el, így kissé körülményes lehet hozzájuk férni. Ezen könnyít talán a Q-Connector, amiről külön lőttünk egy fényképet.



[+]

A már említett I/O pajzson két USB 3.1 Gen2, két USB 3.1 Gen1 és két USB 2.0 port ejtőzik a magányos USB Type-C tőszomszédságában, de az audiojackeknek, az optikai S/PDIF kimenetnek, a Gigabit Ethernet és a dupla antennacsatlakozónak szintúgy maradt hely. Esetleges iGPU-nk egy 1.2-es DisplayPorttal és/vagy egy HDMI 2.0a porton továbbíthatja a képet kijelzőnk felé.

