Asus Blue Cave: kék barlang a hálózatban

Bevezető és dizájn

Az otthoni hálózatok terjedése egyre inkább magával hozza azt az igényt, hogy a routerek ne szekrény mélyére való (ahol aztán az árnyékolás miatt még rosszul is teljesítenek), csúf dobozok legyenek, hanem olyan tárgyak, amelyeket nyugodtan szem előtt hagyhatunk. Ezt a törekvést láthattuk már visszafogott formában az AVM (Fritzbox) dizájnváltásánál, vagy kevésbé visszafogott módon a D-Link EXO szériájánál, de most itt van az ASUS Blue Cave, amely kis túlzással akár még modern dísztárgyként is kitehető a kandalló peremére. A lassan már egy éve, a 2017-es Computexen bemutatott eszközből kicsit lassan lett piacérett termék, de most végre lehetőségünk nyílt letesztelni egy már végleges, magyarul is beszélő példányt.

Külső

Nem vádolhatjuk az ASUS-t azzal, hogy egyforma, unalmas dizájnt használna hálózati eszközeinél: a korábban tesztelt ROG Rapture például tökéletesen illik egy ROG hardverekkel felszerelt asztal mellé, de a nappaliban már nem helyeznénk el, ezzel szemben a most bemutatásra kerülő Blue Cave tulajdonképpen ott is közszemlére tehető.



[+]

A dizájn középpontjában – a szó valódi és átvitt értelmében egyaránt – az a kékes színű lyuk áll, amelyről a termék a nevét is kapta. Az érdekes, tesszellált felület kékes színben pompázik, és ezt még jobban kihangsúlyozza többfokozatú (és szerencsére kikapcsolható) kék megvilágítása is. Visszajelző LED-nek nyomát sem találjuk – pedig van, mégpedig egy darab, amelyet az előlap mögé rejtettek, ez azonban csak a legfontosabb pillanatokban jelez, normál használat során kikapcsolt állapotban marad. Az előlapot alkotó sima és fényes fehér műanyag az egy darabot alkotó, matt fehér házba illeszkedik, melyet hátul a szellőzés miatt bőven elláttak lyukakkal. A router alján négy apró gumibütyök gondoskodik arról, hogy a Blue Cave ne csúszkáljon a polcon vagy a kandalló párkányán – falra rögzítést lehetővé tévő fészkek nincsenek.



[+]

Funkcionalitás szempontjából legérdekesebb természetesen a hátoldal alja, ahol egy sávban sorakoznak a kezelőszervek és csatlakozók. Balról jobbra haladva először a ki-/bekapcsoló gombot láthatjuk, majd a külső tápegység csatlakozója és a reset gomb következik. Az egy darab USB 3.0 port függőleges elrendezésű, majd az otthoni routereknél szinte kötelező alapfelszereltség, a négy darab gigabites sebességű Ethernet port jön. Szintén gigabites sávszélességet kínál a WAN port, és nem hiányzik a WPS funkció nyomógombja sem.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!