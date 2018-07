Acer Spin 3 – belül erős

Bevezető, dizájn

Szép fejlődésnek lehetünk tanúi a táblagépként is használható notebookoknál, hiszen a kezdetekkor ezek vastag, nehéz és elég sok korláttal rendelkező gépek voltak, ma pedig már alig kell kompromisszumot kötni egy 2 az 1-ben modell vásárlásakor – inkább csak az árcédulán vesszük észre, hogy nem egy hagyományos noteszgépet választottunk. Jól példázza ezt az Acer Spin 3 családjának legújabb generációja, amely a népszerű, két forgáspontú zsanéros megoldásra épül, és 21 mm-es vastagságával, illetve 1,7 kg-os tömegével nem is tűnik rossz ajánlatnak – annál is inkább, mert a kézhez kapott modell hardverét tekintve akár egy kategóriával feljebb is elindulhatna, hiszen nyolcadik generációs Core i5-öt, 8 GB memóriát, 256 GB-os SSD-t és Full HD IPS panelt kínál.

Külső

Nem véletlenül nem soroltuk a Spin 3 erősségei közé a külsőt: míg a hardver egy kategóriával feljebbről érkezik, a gép burkolata pontosan jelzi, hova szánták, hiszen jórészt műanyagból készült. A látható részek, például a kijelző burkolata, illetve a csuklótámasz azért igyekszik fémnek tűnni (az előbbi keresztszálas, az utóbbi sima szálhúzott mintát kapott), de az alsó rész a klasszikus, hagyományos, sötétszürke ABS. Gond azonban nem az anyagválasztásból, hanem a szilárdság hiányából adódik, a billentyűzet alatt például kifejezetten hajlékony, ami ebben az esetben nem pozitívum.



[+]

Szerencsére a burkolati rugalmasság ellenére az összeszerelés azért nem rossz, nincsenek rések, sorják, illesztési hibák, a zsanérok pedig kellően szorosak, várhatóan kibírnak pár év használatot anélkül, hogy lötyögőssé válnának.



[+]

Bár manapság divat a minél keskenyebb káva, a Spin 3 esetében a Acer a hagyományosabb, vastagabb keretes megoldást választotta – tegyük hozzá, nagyon helyesen, hiszen így tablet üzemmódban is kényelmesen tudjuk úgy tartani a gépet, hogy nem érünk a kijelzőhöz. Mindez viszont azt jelenti, hogy notebook alapterülete is kicsit nagyobb, 335 x 230 mm lett.



[+]

A házat hátára fordítva már látszik, hogy az utólagos bővíthetőség nem volt fontos a tervezéskor, az alsó burkolat levételéhez 12 darab csavart kell kitekernünk, majd egy sor műanyag fület kipattintanunk.



[+]

Ha ezt megtettük, akkor sem lesz sok lehetőségünk: az M.2 foglalatba illeszkedő SSD-t és a hálózati kártyát tudjuk kicserélni, illetve kipucolhatjuk a hűtést. Ugyan az Acer kínál merevlemezzel szerelt Spin 3 változatot is, de a lemezes adattárolóhoz szükséges csatlakozókábel hiányában házilag egy HDD-s bővítés sem kivitelezhető (a fenti képen pirossal bekarikázva az alaplapi csatlakozó).



[+]

Kicsit kevésbé volt spórolós az Acer a csatlakozókkal: a gépház bal oldalán két USB 3.0, jobb oldalán pedig egy USB 2.0 kivezetés található, ezen felül pedig egy HDMI portot, egy SD kártyaolvasót és egy kombinált hangcsatlakozót kapunk. A Type-C sajnos lemaradt a listáról, ami 2018-ban határozottan mutatja, hogy hova is szeretné pozicionálni a Spin 3-at az Acer.

