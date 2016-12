Acer Predator 17 – laptop a GTX 1070 erejével

Külső

Nagy lendülettel vetette rá magát a számítógépes játékosokra az Acer, Predator monitorai, asztali PC-i és notebookjai rövid idő alatt komoly elismerést vívtak ki maguknak. Notebookfronton az egy éve tesztelt, első generációs Predator 15 bizonyította, hogy sikerült a nagy konkurensek, mint a Dellhez tartozó Alienware vagy az Asus ROG megoldásainak szintjét megközelíteni. Tesztünk főszereplője az abszolút csúcskategóriás Predator 17 notebook már harmadik generációja, a G9-793, melynek két leglényegesebb érdekessége a GeForce GTX 1070 grafikus alrendszer és a hozzá illő, G-Sync támogatású, akár 4K felbontású, 17,3 hüvelykes kijelző. (Az új Predator 17 szériában GTX 1060-nal szerelt változatok is vannak, ezek G5-793 néven futnak.)

Külsőre semmi nem változott az előző, G9-792 modellhez képest, ami a legelső G9-791-től lényegében csak hátsó szellőzőnyílásában tért el. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen elég friss, alig több mint egy éves konstrukcióról van szó, amit meglehetősen jól eltaláltak, a benne rejtőző hardver pedig technikailag nem sokat változott. Maradt a hatodik generációs, négymagos Core i processzor, a grafikus alrendszer továbbfejlesztése pedig az NVIDIA mérnökeink hála nem hozott fogyasztásbeli növekedést.

Monumentális darab a Predator 17, pont olyan, mint amilyennek egy elit gamer notebooknak lennie kell. Ilyen géppel az ember nem fog a buszon vagy a parkba a padon vagizni, nem fogja napi szinten magával hurcolászni gyalogszerrel, ezért hatalmas és bitang nehéz. Alapterülete 42,3 x 32,2 cm így a legtöbb 17,3 hüvelykes notebooktáskába bele sem fér. Vastagsága majdnem négy centiméter, súlya pedig meghaladja a négy kilogrammot, és van még hozzá egy féltéglányi, 230 wattos táp is ujjnyi vastag kábellel.

Az ízig-vérig gamer formavilágot nem is kell magyarázni. A határozott élekkel megrajzolt gépház teljes felületét a játékos perifériákra jellemző, gumis hatású réteggel vonták be, ez alól kivételt képez a kijelző kávája, a mindenfelé szétszórt vörös részletek, illetve a fedélen lévő Predator logó és a világító sávok. A laptop hátulja sportkocsik elejét idézi, tele van egyedi rácsozású légbeölőkkel. Fedele vaskos, és olyan masszív zsanéron fordul, ami egy székesegyház ajtaját is megtartaná.

Belül kisasztalnyi csuklótámasz terpeszkedik a teljes méretű numerikus paddal ellátott billentyűzet alatt, benne egy hatalmas touchpaddel. A klaviatúra bal oldalára egy oszlopnyi extra gombot tettek, ezzel némileg ellensúlyozták, hogy a numerikus rész miatt balra tolódott. Ahogy egy gamer notebooknál illik, a kurzormozgató gombokat szépen elkülönítették, igaz, ehhez le kellett csípni egy kicsit a bal CRTL-ból, de ez nem olyan nagy áldozat. Természetesen van szivárvány világítás is, amelynek színe négy szegmensben állítható. A hatalmas kijelző matt felületű, IPS paneles, Full HD vagy 4K felbontású lehet, és mindkét esetben G-Sync támogatású, tehát kimaxolták a ma elérhető lehetőségeket. A hangrendszer is komoly, a gép elejébe négy hangszórót, aljába két kis mélynyomót rejtettek.

Nem lehet panasz a csatlakozókínálatra sem. A négy USB 3.0 kapu mellett kapunk egy Type-C formátumú USB 3.1-et is Thunderbolt 3.0 és DisplayPort támogatással. Ezen felül van HDMI és DisplayPort képkimenet, külön hang ki- és bemenet, Gigabit Ethernet port és SD kártyaolvasó. Nem feledkeztek meg az optikai meghajtóról sem, aminek helyére a mellékelt, Cooler Master együttműködésével kifejlesztett hűtőmodul tehető. A hardver bővítésére az alsó szervizfedél ad lehetőséget, alatta két DDR4 SO-DIMM foglalat, M.2 SSD aljzat és 2,5 hüvelykes merevlemezhely található. A ventilátorokhoz nem lehet hozzáférni, tisztításukra a DustDefender megoldás szolgál, aminek porkifúvó nyílásai a hátsó gumilábak mellett látszanak.

