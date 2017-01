Acer Predator 17x, a csúcsnotebook

Külső

Tavaly a brutális teljesítményű Acer Predator 17 gamer gép volt az év utolsó tesztelt notebookja, de alig telt el néhány hét, máris itt van egy még nagyobb, még erősebb és persze még drágább Acer. A Predator 17x a játékosoknak szánt kínálat legerősebb tizenhét hüvelykese, melynek frissített változatát néhány napja, a CES-nem mutatták be. Külsőre nem sokban különbözik elődjétől, megkapta az új Predator 17-nél látott, dizájnosabb hátsó szellőzőrácsot, de más nem változott. A hatalmas, hivalkodó megjelenésűgép formaterve európai szemmel nézve túlzó lehet, de a vállalat fő piacát jelentő Távol-Keleten nagyon is szeretik ezt.

Az x-es modell a sima tizenhetesnél még valamivel vastagabb (39,7 helyett 45 mm) és nehezebb (4,2 helyett 4,5 kg), alapterületük viszont egyforma (423 x 321,5 mm). Hatalmas mérete ellenére – társával ellenétben – nincs optikai meghajtója, elején viszont nem csak kétoldalt, hanem középen is van egy vörös betét, ami a továbbfejlesztett szellőzés egyik bemeneti nyílása. Közvetlenül mögötte van egy ventilátor, további kettőt pedig hátulra tettek, a hatalmas hőleadó bordák elé.

Kell is a komoly hűtés, mert a notebookban az egyik legerősebb, tuningolható, hetedik generációs mobil Core i processzor dolgozik, a négymagos Core i7-7820HK, ami mellé a négy foglalatba akár 64 GB DDR4 memóriát is betehetünk. Az adattároló részleget sem aprózták el, bár optikai meghajtó nincs, de a 2,5 hüvelykes merevlemez mellé akár három PCI Express csatolós, M.2 SSD-t is betehetünk. A grafikáért felelős hardver sem akármilyen, GeForce GTX 1080 nem kevesebb mint 8 GB GDDR5X memóriával, tehát a legerősebb megoldás, amit ma választani lehet. A kijelző természetesen IPS paneles, felbontása Full HD vagy 4K lehet, és támogatja az NVIDIA G-Sync adaptív képfrissítési technológiáját.

Csatlakozók terén a Predator 17x azonos a Predator 17-tel, tehát négy hagyományos USB 3.0 és egy, Thunderbolt 3.0-t is támogató USB 3.1 Type-C kapuja van. Ezen felül került rá DisplayPort és HDMI képkimenet, valamint külön-külön hang ki- és bemenetet, Ethernet port, illetve SD kártyaolvasó. Tudják az Acernél, hogy a játékosoknak fontos a minőségi hálózati kapcsolat, ezért a vezetékes és a vezeték nélküli modul is a Killer szériából jött, amiről csak jót tudunk mondani. A hatalmas gép akkumulátora 90 wattórás, tápja pedig 330 wattos.

Fenéklemezén egy nagy fedélen keresztül lehet hozzájutni két DDR4 memóriamodulhoz, a 2,5 hüvelykes merevlemezhez és a három M.2 SSD foglalathoz. Az akkumulátor cseréjéhez, a másik két memóriafoglalat eléréshez, illetve a CPU és GPU esetleges újrapasztázásához meg kell bontani a gépházat. A két hátsó ventilátor megkapta az Acer DustDefender technológiáját, ami az általában benn megrekedő port egy okosan megtervezett nyíláson keresztül kifújja. A fenéklemezen található még egy vörös betét, amely alatt két kis mélynyomó rejtőzik, további két-két hangszórót telepítettek a notebook első sarkaiba.

