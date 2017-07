Zyxel Powerline adapter ac-s Wi-Fivel

Hirdetés

Powerline és Wi-Fi, két dudás egy csárdában

Számos powerline adapterpárost teszteltünk már, de a Wi-Fi-s szettekre, tehát azokra, amelyek egy, a routertől távolabbi ponton alkalmasak vezeték nélküli hálózat létrehozására, nem fordítottunk még figyelmet. Pedig az elektromos hálózat vezetékeit használó technológia esetében adja magát a lehetőség, hogy olyan helyeken is biztosítsunk Wi-Fi elérést, ahol egyébként egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek és magas költségek árán tudnánk vezeték nélküli hozzáférést kiépíteni. A powerline-ban megvan ez a lehetőség, és nem is kellenek hozzá speciális eszközök, lényegében bármilyen adapterpárral kivitelezhető, hogy legyen távolban is Wi-Fi, amennyiben a végponton felfűzünk rá egy bármilyen AP-t vagy egy (akár kivénhedt) vezeték nélküli képességekkel megáldott routert.



Zyxel PLA-5236

A Zyxel PLA-5236 adapter házon belül, kompakt méretben oldja meg, amit alapvetően egy powerline adapter és router/AP kombóval oldanánk meg, tehát nincs szükség plusz hálózati eszközre, és ami a legfontosabb, plusz konnektorra sem. Egyetlen dolog, amire a telepítése közben figyelni kell, hogy olyan konnektort válasszunk, ahonnan két forgatható, állítható irányú, de nem lecsatlakoztatható antennájával jól be tudja szórni az adott helyiséget vagy (kisebb házaknál) akár az egész emeletet.



A szokásos (adapter, LAN, Powerline) állapotjelzők mellett a 2,4 és 5 GHz-es Wi-Fi hálózat állapotát jelző fények is helyet kaptak, ezenfelül az alulra helyezett dupla Gigabit Ethernet kapuk jobb és bal oldalán egy titkosítás/reset és WPS gombot találunk. A dugalj egyébként nem földelt, ezért MIMO képesség nincs, hiszen ahhoz három vezeték kellene, így az átvitel értelemszerűen csak a fázis és a nulla vezetékeken történik.



Wi-Fi oldalról – mint említettük – szimultán kétsávos működést biztosít az eszköz, tehát 2,4 és 5 GHz-en is tudunk szórni, IEEE 802.11a/b/g/n/ac szabványon egyaránt. Amennyiben csak az egyik frekvenciát engedélyezzük, úgy kizárólag 2,4 GHz-et használva (Range mode) 400 Mbps, 5 GHz-en (Speed mode) pedig 866 Mbps a maximális elméleti tempó. Egyetlen dolgot kell ennek kapcsán megjegyezni: amennyiben mindkét sávot használni kívánjuk (Mixed mode), úgy az elérhető sávszélesség redukálódik: 2,4 GHz-en 200 Mbps, 5 GHz-en pedig 433 Mbps a maximum, amit ki tudunk préselni – természetesen ezt is csak elméletben.

Zyxel PLA-5206 v2

A PLA-5236 csomagban érkezett hozzánk, mellé társították a Zyxel PLA-5206 powerline adaptert, ami tudásban kifejezetten passzol hozzá: szintén 1000 Mbps elméleti sávszélességet tud AV2 szabványon Broadcom chippel, földeletlen villásdugóval, MIMO nélkül, dupla Gigabit Ethernet kapukkal kiegészítve.





Extrákat tehát nem tud a kompakt méretű adapter, mindössze a párosításhoz és reseteléshez szolgáló gombot találjuk rajta a szokásos LED állapotjelzők társaságában.

