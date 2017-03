Bevezetés, hardver

Bevezetés

Otthonra általában kétlemezes NAS-t szoktak ajánlani, leginkább a kedvező ár miatt: nemcsak maga a készülék olcsóbb, de a szükséges merevlemezek ára is pontosan fele annak, amit a komolyabb tudással rendelkező, négylemezes változatokba kellene beépíteni. Ha viszont nagyobb kapacitásra vágyunk, akkor nincs mese, muszáj növelni a HDD-k számát, annál is inkább, mert a tárhely/költség/biztonság háromszög egyik kellemes pontját képviselő RAID 5 tömb először a négylemezes NAS-okban jelenik meg (elméletileg persze elég lenne ehhez három lemez is, de ilyet nem igazán találni a boltokban). Itt az előny többek között a kétfiókos változatokban használható RAID 1-gyel szemben az, hogy csak a megvásárolt kapacitás 25 százalékát „veszítjük el”, míg a RAID 1-nél ez 50 százalék, ugyanakkor a RAID 5, ellentétben a JBOD és RAID 0-val, azért nyújt némi védettséget a HDD-k meghibásodásával szemben.





Ugyanakkor a négylemezes NAS-ok jóval drágábbak kétlemezes társaiknál: az utóbbiak közül a legolcsóbbak 30 ezer forint körül indulnak, míg az előbbiek egyik legolcsóbb képviselője tesztünk alanya, a ZyXEL NAS542, ami szinte pontosan kétszer ennyibe kerül – ezért cserébe kapjuk az egyszerűbben kiépíthető nagyobb kapacitást. Bár a legtöbb gyártó a négylemezes készülékeket már inkább (kis)irodai környezetbe szánja, a ZyXEL ezt a modellt is Home Storage néven hirdeti, egyértelművé téve, hogy alapvetően az otthoni felhasználókat célozták meg vele.

Hardver

A ZyXEL NAS542 ára azért is lehet kedvező, mert az alaphardver sem igazán nagy teljesítményű: a CPU egy kétmagos, 1,2 GHz-es és ARMv7 alapokon készülő rendszerchip, a Mindspeed Comcerto 2000 EVM, amely mellé 1 GB DDR3 RAM, illetve 1+256 MB NAND flash került az operációs rendszer számára. A merevlemezek felé négy darab SATA II interfész áll rendelkezésre; tekintetbe véve a nem túl acélos processzort és az 1 GbE hálózatot, ez nem fog szűk keresztmetszetet jelenteni.





A külvilág felé két darab Gigabit Ethernet port, illetve hátul kettő, elöl pedig egy darab USB 3.0 port áll rendelkezésre, az utóbbit rejtő fedél alatt pedig találunk még egy SD kártya olvasót is, amit a felette elhelyezett automatikus másolást elindító gombbal kombinálva a fotósok találhatnak igazán hasznosnak.

Termék megnevezése ZyXEL NAS542 Processzor Mindspeed Comcerto 2000 EVM (2 mag, 1,2 GHz, ARM v7) Memória 1 GB DDR3 Használható adattárolók max. 4 darab 2,5 vagy 3,5”-es SATA HDD/SSD Támogatott RAID szintek JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+HS, RAID 6, RAID 10 Csatlakozók - 2 db Gigabit Ethernet

- 2 db USB 3.0 hátul

- 1 db USB 3.0 elöl

- 1 db SD kártya olvasó elöl

Méret, tömeg 190 x 225 x 160 mm, 2 kg Gyártó honlapja www.zyxel.com Termék honlapja ZyXEL NAS542 Fogyasztói ár 61 000 forint Garancia 1 év

Ami a készülék felépítését illeti, a korábban tesztelt kistestvér, a NAS520 mintájára itt is matt fekete műanyagburkolatot kapott az egység, az előlap levehető, fiókokat rejtő részét pedig mágnesek tartják a helyén.



Az összeszereléshez nem kellenek szerszámok [+]

Változás, hogy a fiókok itt nem sárga, hanem szürke színűek, kialakításuk viszont nem változott: a 3,5”-es HDD-ket bepattintós műanyag idomok, a 2,5”-es egységeket csavarok segítségével rögzíthetjük.



A 3,5"-es lemezeket műanyag klipszek rögzítik [+]

A hátoldalon a már említett csatlakozókon túl a külső tápegység bemenete, az ehhez tartozó kábel elvezetését segítő fül, valamint egy 120 mm-es ventilátor található. Ennek fordulatszáma a terheléstől függően változik, de alapból 900 rpm körül mozog, ilyenkor gyakorlatilag nem is hallható.



A ventilátor csak ritkán hallatszik [+]

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!