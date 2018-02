Botrány, amit a Google csinál a tévégyártókkal és a vásárlókkal

Az Android TV vesszőfutása

A Google nevéhez köthető Android TV smart platform az első pillanattól kezdve betegeskedik. A gyártók képviselőivel, illetve szakmabeliekkel beszélgetve, valamint a netes hozzászólásokat olvasva elég sokan csalódottak azzal kapcsolatban, ahogy a Google kezeli ezt az ügyet. De mi is a baj az Android TV-vel, és mi lehet a megoldás?

Mit keres az Android a tévéken?

2010-ben a Google jó nagy csinnadratta közepette jelentette be, hogy más nagy piaci résztvevők aktív közreműködésével egy saját smart platformot hoz létre. Azonban hiába szállt be a fejlesztésbe, és adta a nevét a dologhoz a Sony és a Logitech, a fantáziadúsan Google TV névre keresztelt projekt csúnyán megbukott.



Azonban nem adták fel a küzdelmet, a tapasztalatokból okulva még egyszer nekivágtak a feladatnak. 2014-ben azzal álltak elő, hogy megoldották a problémákat, és hamarosan érkezik a forradalmi Android TV. Maga az ötlet teljesen logikusnak látszott, hiszen pont akkoriban kezdett kifulladni az okostévérendszerek első-második generációja. A NetTV (Philips), a Net+ (Sharp), a SmartTV (Toshiba), a Viera Connect (Panasonic) és az LG-féle NetCast is kezdett kicsit elavultnak, lassúnak és egydimenziósnak tűnni, hogy csak néhány példát említsünk. Ha valaki egy ilyen rendszert hasonlított össze egy okostelefonnal, hát nem a "smart" szó jutott először eszébe, az biztos.

Az is nyilvánvalóvá vált viszont, hogy a következő evolúciós lépés megtételére a gyártók egy részének nincs kapacitása. Pont ideje volt egy külső szereplő színre lépésének, és a Google tényleg egy tökéletes választásnak tűnt: a cég tarsolyában ott pihentek a kész alkalmazások és a brutálisan erős Android brand, amelyet ráadásul készek voltak ráhúzni a televíziókra és asztali médialejátszókra. 2015-ben be is mutatkozott az Android TV rendszer, amely mellett az évek során számtalan gyártó tette le a voksát, köztük olyan nagy halak, mint a Sony, a Philips, a Sharp, a TCL, a Xiaomi vagy épp az NVIDIA. Tehát ők a Google kezébe tették a sorsukat, hiszen ezzel vállalták, hogy eszközeik a jövőben egy egységes, más által megalkotott rendszert futtatnak majd, amelyen maximum csak finomhangolást végezhetnek.

Fontos-e az okostévérendszer?

Ha súlyozni kell a dolgokat, akkor nyilván fontosabb, hogy a panel kifogástalan legyen vagy hogy rendesen működjön a hangrendszer, de azért hiba elintézni egy legyintéssel a smart platformot, mégis sokan így tesznek. A leggyakoribb indokok, hogy ez egyáltalán nem számít, mert úgyse netezik az ember a televízión, HTPC-je van, a konzolnak mindegy, csak az adásokat nézi stb. és még sorolhatnánk az érveket. Pedig ezek az állítások nem állják meg a helyüket, ugyanis az okostévé platformok ma már nem pusztán a webes alkalmazások futtatására szolgálnak. Sokkal inkább olyan operációs rendszerekről van szó, amelyek kihatnak egy készülék komplett működésére, kezdve a bekapcsolástól, a kezelésen, elérhető funkciókon, szolgáltatásokon, appokon, böngészőn át egészen a tunerekig vagy a hangrendszerig.



Ha pedig ezekkel baj van, akkor nem igazán beszélhetünk teljes értékű tévéről, pláne, hogy a probléma sokszor nem izoláltan jelentkezik, hiszen ha például azt tapasztaljuk, hogy az alkalmazások lefagynak, akkor bizony bedöglik a médialejátszó is. És ezzel el is érkeztünk az Android TV hibáihoz...

