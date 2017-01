A legolcsóbb Sony 4K HDR tévé

Sony KD-49XD7005

A HDR technológia ugyanazt az utat járja be, mint minden más felkapott, sztárolt eljárás a tévés iparág történetében: először csak egy-két nagyon drága, exkluzív modell kapta meg, most pedig, bő két év után ott tartunk, hogy már a középkategóriában is megtalálhatóak a 4K felbontású, nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítését támogató készülékek.



A Sony 2016-os kínálatában is helyet kaptak ezek a televíziók, így például az XD70 sorozat tagjai, amelynek legkisebb változata, egy 49 hüvelykes modell jutott el hozzánk. Ez jelenleg a Sony legolcsóbb 4K HDR tévéje egyébként, tehát mondhatjuk talán azt, hogy belépőszintet képvisel ezen az elit kategórián belül.

Konzervatív dizájn

A Sony az elmúlt években jó pár meghökkentő külsejű tévével állt elő, de ez egyértelműen a visszafogottabb, régimódibb külsejű darabok közé tartozik. Hagyományos, sík, tehát nem hajlított, és nem is borderless vonalba tartozó készülékről van szó. A kávák két centiméter vastagok, matt fekete színezésűek, ami csak azért furcsa, mert az íves talp grafitszürke, így színében nem passzol tökéletesen a készülékhez. Mindegy, ez nem nagy baj, ezzel azért simán együtt lehet élni, fel se tűnik igazán.



A készülékház meglepően vaskos, hiszen 8 centiméter mély, na nem mintha ez akkora tragédia lenne, egy tévé megítélése szempontjából ez nagyjából az utolsó szempont. A hátlapon található négy HDMI 2.0, két USB 2.0, valamint egy-egy USB 3.0, SCART, AV, Ethernet, analóg és digitális audió csatlakozó, emellett természetesen a fizetős digitális műsorok vételéhez szükséges kártyák fogadására szolgáló CI+ slot sem hiányzik róla.



Főbb paraméterek Sony KD-49XD7005 Panel IPS LCD panel Háttérvilágítás Direct-LED Képernyőméret 49 hüvelyk (125 cm) Maximális felbontás Ultra HD Maximális kontrasztarány n. a. Maximális fényerő 385 cd/m² 24p lejátszás Támogatott Képbeállítások Animáció, Cinema Home, Cinema Pro, Élénk, Fotó Élénk, Fotó Normál, Grafika, HDR Video, Játék, Normál, Sport Hangbeállítások Élő futball, Mozi, Normál, Zene Hangrendszer 2 x 10 watt Beépített digitális tunerek DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 Interfész 4 db HDMI 2.0 (egy ARC-támogatású), 2 db USB 2.0, 1-1 db USB 3.0, digitális (optikai) audió, analóg audió, AV, SCART, Ethernet, CI+ slot Extrák Digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, Android TV okostévérendszer, Miracast, Google Cast és Intel WiDi támogatás, eltárolt háttérképek, HDR-kompatibilitás, Ultra HD felbontás, kislexikon Teljesítményfelvétel 101 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt Méret 110,7 x 65,1 x 7,8 cm (állvánnyal 23,5) cm Tömeg 13,2 (talppal 14,1) kg Gyártó honlapja www.sony.hu Termék honlapja Sony KD-49XD7005 Fogyasztói ár kb. 215 000 forint

