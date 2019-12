Kipróbáltuk az LG vadállat kompakt audiorendszerét!

Nálunk járt a Bluetooth támogatású, LED-ekkel is kitömött, bitang hangos LG PK7.

LG PK7

Az LG az elmúlt években nagyjából elengedte a hagyományos házimozirendszereket és a mini hifiket, de ez nem jelenti azt, hogy hanyagolnák az otthoni audioeszközöket. Ehelyett arról van szó, hogy a cég átcsoportosította erőforrásait, és inkább a hangprojektorokra, nagyteljesítményű partihangfalakra, illetve a mobil hangsugárzókra fókuszál.



LG PK7 [+]

Az utóbbi, egyre bővülő család egyik üdvöskéje a XBOOM családba tartozó PK7, mely az előzetes információk alapján egy kifejezetten sokoldalú masinának tűnt. Olyan terméknek, amely bevethető akár egy számítógép vagy tévé mellett is, vagy lehet a házibulik kelléke, és természetesen el is vihetünk magunkkal bárhova. Átvitt és valós értelemben is kíváncsiak voltunk rá, hogyan muzsikál!

Szokatlan külső

Évek óta világosan megfigyelhető trend, hogy a gyártók sokszor kiemelt hangsúlyt fektetnek a dizájnra, és azt sem túlzás kijelenteni, hogy számos alkalommal a külső adja el a terméket az egyéb tulajdonságok helyett. Ennek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy az LG PK7 is meglehetősen szokatlan kialakítású. Megjelenését markánsan meghatározza az a robusztus, masszív, matt fekete műanyagból készített keret, amely körülöleli. Ennek a megoldásnak az esztétikai okok mellett védelmi szerepe is van, hiszen ha leesik valahonnan, akkor felfogja az ütés erejét, valamint fogantyúként is funkcionál.

[+]

Azt azért nem mondanánk, hogy kifejezetten mobilis eszközről van szó, hiszen 36,8 centiméteres szélességéhez 21,9 centiméteres mélység és 23,5 centiméteres magasság társul, súlya pedig egy gramm híján 3 kilogramm. A csatlakozók, azaz a tápkábel bemenete és egy 3,5 mm-es analóg port, valamint a reset kapcsoló a hátulján található, egy fedlap mögé elrejtve. LCD kijelzővel nem rendelkezik, a nyolc gombból álló kezelőpanel pedig a tetején kapott helyet. Fontos megemlíteni, hogy az LG PK7 megkapta az IPX5 (kisnyomású vízsugár ellen legalább 3 percig védett) minősítést, ami a valódi életben azt jelenti, hogy cseppálló, tehát kibírja, ha megázik, de azt már nem, ha bedobják a medencébe.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!