LG 27MP59G monitor FreeSync-kel: átlagjátékosokra tervezve

Bevezető, külső

Ízlelgessük a szót egy picit: gamer. Bizony, az LG is felült már egy ideje a mostanság oly népszerű játékos vonatra, ami érthető, ezt diktálják most a trendek. A tesztre érkezett 27MG59G is a gémer flotta tagja, méghozzá a 2017-esé, sok más kijelzővel egyetemben, melyeket korábban (hazai megjelenésükkor) egy bővebb hírben mutattunk be.



[+]

Külső tekintetében az LG új monitora konzervatívnak tűnhet még úgy is, hogy a talpat próbálták vagányabbra rajzolni és kapott egy kis vörös betétet is, de rég láttunk tőlük klasszikus kávás kijelzőt, a 27MG59G esetében viszont nem riadtak vissza ettől sem – na nem mintha rossz lenne, csak szokatlan. Amit kifogásolni tudunk, az a zongoralakk festés, ami szokás szerint imádja az ujjlenyomatokat.



[+]

Alapvetően a hátoldalon kevés látnivaló akad. Megfigyelhető, hogy ide is jutott a fényes műanyagból, és az is látható (vagyis nem látható), hogy VESA falikonzol használatára nincs lehetőség.



[+]

Az állvány nagyon egyszerű, be kell érni a dönthetőséggel, más opció nincs.



[+]

Az említett kávával és a kijelzővel kapcsolatosan két dolgot érdemes észrevenni. Az egyik, hogy a káva szélessége közelít a másfél centihez, illetve a fényben jól kivehető, hogy a káva és a panel képtartalom megjelenítésére szolgáló területe között is van egy pár milliméteres holt sáv.



[+]

A talp és az állvány egyetlen csavarral kapcsolódik, utóbbit pedig egyszerűen rá kell pattintani a kijelző hátuljára. A talp masszív, fém erősítésű, viszont az állvány maga szimpla műanyag, így van némi billegés-remegés sajnálatos módon.



[+]

A csatlakozókból csak a legszükségesebbeket kapjuk: analóg D-Sub (aka VGA) mellett HDMI 1.4 és DisplayPort 1.2a közül lehet választani, ezek mellett pedig futotta még 3,5 mm-es audio jack aljzatra is. Sajnos USB hub ezúttal nincs, a tápegység viszont külső. A kábelek hátrafele néznek, ami abból a szempontból nem hátrány, hogy úgyis csak a gyári talpat tudjuk használni. Bár sok kábel nem lesz, ennek rendezésére az állvány hátuljára felpattintható, félkör alakú műanyag gyűrű használható.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!