DeepCool CL500: szellőzésből jeles

A DeepCool új háza hatalmas, rácsos felületeivel már ránézésre is egy jól hűthető ház benyomását kelti.

Külső

Korábban nem volt ritka vendég a DeepCool számítógépház tesztlaborunkban, egy ideje viszont elmaradtak. Nyáron aztán bemutatkozott a CL500, aminek esetében már a hír megírásakor izgatottak lettünk a házzal kapcsolatban, hiszen mindig örömmel ragadunk billentyűzetet az olyan gépházak miatt, melyek nem csak jól néznek ki, de látszólag remek szellőzéssel is rendelkeznek. Most végre lehetőségünk volt nem csak képeken, de élőben is megnézni a gyártó újdonságát.



Az első meglepetés már rögtön kicsomagoláskor ért minket, mert ugyan nem olvastuk sehol, de a képek alapján reménykedtünk benne, hogy a rácsos elő- és fedlap fémből készült, ám csalódnunk kellett, egyszerű szürke műanyagról van szó. A ház váza természetesen acél, és valahol meg is értjük, hogy a kicsivel kevesebb mint 30 000 forintos vételárba már nem fért bele, hogy minden elemet fémből készítsenek, ráadásul különösebb gyakorlati haszna se lett volna.

Olyan szempontból jó, hogy a rácsos elemek műanyagból készültek, hogy egyszerűbb őket le- és visszaszerelni, hiszen nem nehéz alkatrészeket kell a helyükre egyensúlyozni. A ház előlapja esetében az eltávolításhoz egy erősebb rántás kell az alsó élnél, míg felül még ennyire sincs nehéz dolgunk: a középső, általunk először bekapcsológombnak vélt gomb lenyomása után a tetőlemez kicsit megemelkedik és csak le kell emelni azt, ezzel hozzáférhetővé téve a felső ventilátor- és radiátorhelyeket.



A jobb oldali acéllemez, illetve a bal oldalt fedő üveglap eltávolításához szintén nem kell külön képesítés, ugyanis ezek felső része mágnesesen rögzül a házhoz, egyszerűen csak szét kell őket választani, és már ki is emelhetjük őket az alsó sínekből.



Hátul klasszikus toronyházas elrendezést pillanthatunk meg: alul a tápegység, felül pedig az alaplapi kivezetések nyílása és a hátsó ventilátor szellőzőrácsa található, míg a kettő között a külön lemezzel letakart csavarokkal rögzített bővítőkártyahelyek várják, hogy használatba vegyük őket.

Az említett kioldógombon kívül tartogat még érdekességeket a ház teteje is, hiszen itt kapott helyet a bekapcsoló- és reset gomb mellett a kombinált jack csatlakozó, valamint három USB kapu. Utóbbiak közül az egyik Type-C kialakítású, de a másik kettőt is igyekeztek feldobni a mérnökök valamivel, ennek érdekében pedig a belső, általában kék színű műanyag betéteket zöldre cserélték.



A gépház két hosszú, egybefüggő lábon áll, melyek végein gumitappancsok biztosítják a csúszásmentességet. A kettő között egy kivehető porszűrőt találunk, ami a tápegység porosodását igyekszik meggátolni, a ház eleje felé haladva pedig négy csavart szúrhatnak ki az élesebb szeműek, melyek a tápegység kamrája előtt helyet foglaló merevlemezkeret mozgatását teszik lehetővé.

