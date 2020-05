Be Quiet! Pure Base 500DX: lehetne még ennél is jobb?

Külső

Rendszeres olvasóink talán emlékeznek rá, hogy tavaly ősszel teszteltük a be quiet! Pure Base házszériájába hosszú szünet után megérkező 500-as modellt, mellyel összességében elégedettek voltunk, de szerencsére a gyártó ajánlott díjunk hatására sem dőlt hátra, és idén piacra dobták a Pure Base 500DX-et.



[+]

Ez a vállalat első olyan modellje, melynek tervezésekor kimondottan szellőzés volt az elsődleges szempont, ez pedig szabad szemmel is látható változásokat hozott az eredeti 500-as házhoz képest. Egyúttal igyekeztek a felépítést minél inkább a mai kor igényeinek megfelelőre alakítani, ennek a felfogásnak köszönhetően pedig nem csak a ma már lassan alapvető elvárásnak számító RGB világítás került be a repertoárba, de az előlapi csatlakozók modernizálására is sor került.



[+]

A Pure Base 500-zal ellentétben az 500DX kizárólag edzett üveg oldallappal elérhető, színek tekintetében azonban két opciónk is van, a fekete és a fehér – nálunk az utóbbi járt. Persze a márkanévhez híven nem maradt le a házról a hangszigetelés, ilyen anyagot viszont csak a – szemből nézve – jobb oldali lemez belső felén találunk, a ház többi részére inkább a nyitottság jellemző.

[+]

Az előlap szinte teljes felületét rács fedi, ami nagyban segíti a mögé gyárilag beszerelt Silent Wings 2 ventilátor munkáját, csak egy középső sáv maradt lyukak nélkül, melyet a látvány javításának szenteltek, ennek a sávnak a két oldalán ugyanis ARGB, vagyis egymástól függetlenül vezérelhető színes LED-ek sorakoznak, amelyekből a beltér tetején is találunk egy adagot. A fényeket az előlap tetején elhelyezett I/O panelen található gomb segítségével vezérelhetjük, de természetesen lehetőségünk van az alaplapi csatlakozásra, így a szoftveres testreszabásra is.



[+]

A rácsos panelt alul megfogva tudjuk levenni (vagyis inkább lerántani) a helyéről, ilyenkor hozzáférünk az egyébként eltávolítható és tisztítható porszűrőhöz, valamint a mögé szerelt ventilátorhoz is. Ötletes megoldás, hogy az előlap fényei nem egy vezetékkel vannak a fő egységhez kötve, hanem apró érintkezőkön keresztül kommunikálnak a házzal, ezért szétszereléskor ezek nem okoznak majd kényelmetlenséget.



[+]

Az I/O panelt gyakorlatilag annyira az előlap tetejére tolták, hogy mi már inkább a fedlap részeként tekintünk rá. Itt találjuk a bekapcsológombot és a világítási módok közti váltásra szolgáló kapcsolót, két jack csatlakozót, illetve két USB portot, melyek közül az egyik végre Type-C. Mi mondjuk jobban örültünk volna, ha az előd két USB Type-A csatlakozóját egészítik ki egy C típusú verzióval, de nyilván egyszerűbb volt egy meglévő portot kicserélni, örüljünk, hogy egyáltalán ezt meglépték. Hátrébb bogarászva egy fehér színű, mágnesek segítségével rögzített porszűrőbe botolhatunk, mely egy méretes szellőzőrácsot fed le, ami alatt szintén helyet kapott egy Pure Wings 2 ventilátor.



[+]

A ház hátoldalán a szokásos toronyházas dolgokon felül két érdekességet találunk – a szellőzőrács mögött megbúvó légkavarót leszámítva. Az első, hogy a PCIe slotok rögzítésére szolgáló, kézzel oldható csavarokhoz nem a beltérből, hanem kívülről férünk hozzá, miután levettük a környéküket takaró lemezt, a második pedig a tápegységhez tartozó keret.



[+]

Utóbbi a táp beszerelésekor lehet hasznos, mi is nagyon szeretjük ezt a megoldást: lényege, hogy a tápegységet nem a házhoz, hanem ehhez az acélelemhez kell rögzíteni, majd az egész szerelvényt hátulról tudjuk betolni, így nem csak a kábelek befűzése vagy moduláris modell esetében a csatlakoztatás egyszerűsödik le, de egy eszköz utólagos tápra kötéséhez sem kell átvágnunk magunkat a belül gyűrűző kábelkötegen.

[+]

A külső bemutatásából már csak a ház alsó fele maradt ki. Itt különösebb érdekességeket nem találhat az, aki már látta az eredeti Pure Base 500-at, a ház négy darab műanyagból készült, gumi tappancsokkal ellátott lábon áll, közöttük pedig egy méretes szellőzőrács kapott helyet, melyet az előlap felől egyszerűen kihúzható porszűrővel takartak el a mérnökök.

