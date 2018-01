Acer XF270HUA monitor: gamer tudás hétköznapi köntösben

Bevezető, külső

Az Acer az XF270HU jelzésű kijelzőjét még 2015 végén jelentette be, és valamikor 2016 év elején kezdték el árusítani, tehát könnyen hihetnénk, hogy a most boncolgatott monitor már régi típus. Viszont ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, mert a tesztben szereplő kijelző az XF270HUA névre hallgat, ami 2017 tavaszán jelent meg. Az egy betű eltérés tehát frissített modellt jelent, ami alapvetően panelszinten érhető tetten, de befolyásolja a külső megjelenést is.



[+]

Míg az "eredeti", első generációt képviselő XF270HU-nál volt minden oldalon vaskos a káva a panel körül, addig az XF270HUA-nál már a "virtuálisan keret nélküli" vagy "cinema screen" dizájnú panelt használták, aminek eredménye, hogy csak egy keskeny műanyagkeretet kapunk felül és a két oldalon.



[+]

A hátoldal megjelenése nem változott, így mondhatjuk, hogy még a klasszikus dizájnjegyeket viseli magán, azaz nem papírvékony, elfér benne a tápegység, valamint a lefelé néző portok is.



[+]

Nem változtattak a kerek talpon sem, melyen továbbra is fellelhető a narancssárga karika, mint dizájnelem, illetve az állványt sem babrálták, aminek hála maradt a magasságállítás, a dönthetőség és a pivot is, illetve a lyuk a kábelek elvezetéséhez.



[+]

Jobbra és balra forgathatóság is van, ezt a talpba épített forgótányér teszi lehetővé, bár kissé nehézkesnek tűnt a forgatás.



[+]

Mint említettük, a csatlakozók lefelé néznek, így nem probléma egy olyan VESA-kompatibilis konzol felszerelése sem, amivel esetleg szinte passzentosan falra akasztható a kijelző – persze csak a gyári állvány eltávolítását követően. A csatlakozók között két 3,5 milliméteres jack aljzat (fej- vagy fülhallgató-kimenet és analóg audiobemenet), egy dual-link DVI, két HDMI (egyik MHL-kompatibilis) és egy DisplayPort található. Ugyanitt fedezhető fel a négyportos USB 3.0 hubhoz tartozó upstream port, és két port a lefele irányba, míg a maradék kettő a monitor oldalán található.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!