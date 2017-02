Bevezetés, külső

Az Acer a 2016-os IFA kiállításon mutatta be az új Swift és Spin notebookcsaládot, melyek közül az első ultrabookokat, a második pedig hibrideket foglal magába. A két sorozat jelen pillanatban egyaránt 3-3 tagból áll: a legkisebb a 3-as, a középső az 5-ös, a csúcs pedig a 7-es számot kapta, és ezek nemcsak a felszereltségre, hanem a megcélzott felhasználásra is utalnak. Ennek megfelelően a 3-as széria tekinthető a leginkább általános célú gépnek, az 5-ös üzletibb, míg a 7-es egyértelműen a csúcskategóriába szánt modell. Ugyanakkor a teljesítmény tekintetében nem feltétlenül igaz, hogy a nagyobb jobb: a tartós teszten nálunk járt Swift 7 például az alacsony fogyasztású, de alacsony teljesítményű Core i7-7Y75 processzort kaphatja meg legfeljebb, míg a most tesztelt Swift 3-ban Core i7-7500U CPU dolgozik – ennek megfelelő sebessége is.

Külső

Szerencsére nemcsak árában, de kinézetében is felsőkategóriásnak nevezhetjük a Swift 3-at, amely esetünkben aranyszínű alumíniumburkolatot kapott (egyébként ezüstben is elérhető). Ez a fémburkolat a teljes gépen végigvonul, tehát alumínium a billentyűzetet körülvevő rész és az alsó burkolati panel is. A selyemfényű kivitel előnye, hogy az ujjlenyomatokra egyáltalán nem érzékeny, nem kell állandóan törölgetni.



Fémburkolat elöl-hátul [+]

A minőségérzetet tovább növeli, hogy a ház és a kijelző is elég masszív, nem hajlik, nem nyekereg, bár a gépet összecsukva a kijelző hátoldala azért már viszonylag könnyen benyomható. Apró, de hasznos figyelmesség a monitor káváján kívül végigvonuló gumicsík, ami csukott állapotban védi a kijelző felületét attól, hogy a fedél és a billentyűzet közé csúszó tárgyak megkarcolják.



Gumiperem a kijelző védelmére [+]

A Swift 3 esetében nem volt mindent felülíró cél az alacsony tömeg, de azért az 1,56 kg-os érték teljesen elfogadható. Az utolsó milliméterek lefaragásával sem foglalkoztak (ez inkább a Swift 7 esetében volt cél), úgyhogy a 14”-es kijelző körül viszonylag méretes, 14 (oldalt) illetve 21 mm-es (alul és felül) kávát találunk, a készülék alapterülete pedig 342 x 235 mm, amihez még 18 mm-es vastagság társul.



Rejtett szellőzőnyílások [+]

Ami a zsanér megoldását illeti, ez egy széles, a ház hátoldalán rejtetten elhelyezett szellőzőnyílások előtt végigfutó egységből áll, amely egészen 180 fokig engedi nyitni a kijelzőt. A kijelző felnyitásához két kéz kell, a mozgatásához viszont később már elég egy, és mindegy, mennyire döntjük hátra a képernyőt, a Swift 3 megőrzi egyensúlyát, nem esik hanyatt.



Bővíteni tulajdonképpen csak az SSD-t lehet [+]

A gép alját takaró burkolaton a hosszúkás hangszóró-nyílásokon túl egy apró reset-gombot, illetve kilenc csavart találunk, amelyek standard keresztélű csavarhúzót igényelnek, így a notebook belsejében viszonylag könnyen bejuthatunk (a felnyitásnál azért óvatosan kell eljárni, nehogy eltörjük a műanyag körmöket), ennek azonban sok értelme nincs, a memória ugyanis az alaplapra forrasztott, így legfeljebb az SSD-t cserélhetjük ki és a dupla ventilátoros hűtést pucolhatjuk meg, ha ez szükséges lenne.



Van elég USB port, az Ethernet viszont hiányzik [+]

Csatlakozók szempontjából öröm volt látni, hogy USB-A és USB-C port egyaránt került a házra. Sorban haladva a bal oldalon egy USB-C (3.1-es szabványú és videokimenetet is támogató változat), egy USB 3.0 és egy teljes méretű HDMI csatlakozó látható, majd következik a kis átmérőjű töltőport. A jobb oldalon egy USB 2.0, egy kombinált analóg hangcsatlakozó és egy SD kártyaolvasó kapott helyett egy Kensington zárhoz használható nyílás társaságában.

