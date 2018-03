Fura külsejű Full HD kompakt lézerprojektor, extrákkal!

LG HF80JG

Az LG már jó ideje kiemelt figyelmet fordít a kompakt kialakítású, egyszerűen hordozható, sokoldalú projektorokra. A család 2017 januárjában egy új taggal bővült a lézeres fényforrást alkalmazó, Full HD felbontású HF80JG személyében. Hogy a cég mennyire fontosnak is tartja ezt a terméket, azt jól mutatja, hogy a Las Vegas-i CES kiállításon komoly teret adtak a modell képességeinek bemutatására.



LG HF80JG [+]

A CES-en meg is néztük közelről működés közben, és kifejezetten ígéretesnek találtuk. Már ott és akkor felvettük a kívánságlistánkra, és most végre alkalmunk nyílt rá, hogy hosszabb időt töltsünk el a társaságában. Nézzük tehát, hogy hogy teljesített az LG HF80JG!

Vasaló? Mozdony?

Első pillantásra nem biztos, hogy mindenki megmondaná róla, hogy ez egy projektor. Van benne egy kis vasalós, mozdonyos beütés is, de megnyugtathatunk mindenkit, hogy ez tényleg vetítő. A szokásoknak megfelelően a tetején kapott helyet a gyártó más termékeinél már megismert kisméretű joystick, amivel kiváltható a távirányító, illetve a nagyításért felelős tárcsa.



LG HF80JG [+]

Az alsó részen futnak körben a szellőzőnyílások, de ezekre szükség is van, hiszen a projektor még így is hajlamos egy kissé átmelegedni. A hátuljára pakolták a ki- és bemeneteket, egészen pontosan két HDMI 1.4, illetve egy-egy USB 2.0, optikai digitális, valamint analóg audiocsatlakozót. Az aljára négy állítható magasságú tappancsot építettek, amelyek segítségével az eszköz még akkor is beállítható vízszintesre, ha a talpazat nem egyenletes. Azt fontos megjegyezni, hogy bár a modellt a termékkommunikációban hajlamosak a mobil jelzővel ellátni, ez itt csak a méretekre vonatkozik, ugyanis akkumulátorról nem üzemeltethető, tehát a használatához mindenképpen hálózati áramforráshoz kell csatlakoztatni.



LG HF80JG [+]

Az alkalmazott lézeres fényforrás időtartama a hivatalos gyártói adatok szerint 20 000 óra, ami teljesen korrekt értéknek számít. Elméletileg lehetséges, hogy Miracast vagy Wi-Fi Direct technológiát támogató eszközről vezeték nélküli úton küldjünk rá különféle tartalmakat, de ez a szolgáltatás ezúttal sem működött valamiért, egyszerűen nem ismerte fel a közelben lévő kompatibilis berendezéseket. A zajszint magas fényerőnél 30 dB, ami még épp az elfogadható határérték körül táncol, mert csöndben azért már hallható enyhe búgás. Ha valaki beéri kevesebb fénnyel és takarékos üzemmódra vált, akkor ez az érték 26 dB-re csökkenthető.

Főbb paraméterek LG HF80JG projektor Képalkotási technológia DLP Fényforrás Lézer Fényforrás élettartama 20 000 óra Maximális fényerő 2000 ANSI lumen Maximális felbontás 1920x1080 (Full HD) Vetítési távolság Közepes (80" – 246 cm; 60" – 185 cm; 40" – 123 cm) Maximális kontrasztarány 150 000:1 Zajszint Normál mód: 30 dB; energiatakarékos mód: 26 dB 24p lejátszás Támogatott Képbeállítások Élénk, Játék, Normál, Mozi, Sport, 2 db felhasználói Hangrendszer 2 x 3 watt Beépített digitális tunerek - Interfész 2 HDMI 1.4, USB 2.0, optikai digitális audió, 3,5 mm analóg audio Extrák Beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, távirányító, trapézkorrekció, Miracast-támogatás Akkumulátor - Teljesítményfelvétel 138 watt Méret 108 x 252,3 x 140 cm Tömeg 2,1 kg Gyártó honlapja www.lg.hu Termék honlapja LG HF80JG Fogyasztói ár 380-400 000 forint

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!