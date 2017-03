Mi az az IoT, és miért jó nekünk?

IoT – okosodó világ

Egyre gyakrabban találkozunk az IoT, azaz Internet of Things (a magyarul elég szerencsétlenül hangzó dolgok internete) kifejezéssel, hiszen egyre több cég foglalkozik ilyen, vagy ilyennek nevezett termékek, technológiák fejlesztésével. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy mit is jelent ez, milyen jellegű eszközöket, megoldásokat illethetünk ezzel a jelzővel. Ez nem feltétlenül az ő hibájuk, hiszen általánosan definíció nincs arra vonatkozóan, hogy ki és mit hívhat IoT-nek.



[+]

Hasonló tehát a helyzet az okostévékhez vagy okostelefonokhoz, de várhatóan azokhoz hasonlóan idővel itt is tisztul majd a kép. Mindenesetre azt mondhatjuk, hogy azok az eszközök tartoznak ebbe a csoportba, amelyek más eszközzel vagy eszközökkel kétirányú kommunikációt folytathatnak. A működés közben keletkező adatokat, információkat képesek más berendezésekre eljuttatni, és valamilyen technológia segíségével, akár netes adatbázisok, felhőalapú rendszerek révén a világ bármely pontján megosztani. Az IoT berendezéseket sokszor nevezik "okos"-nak, vagy "smart"-nak is, ami aztán végképp további kavarodást okozhat.

Mi lehet IoT?

Gyakorlatilag bármi, ami a fennt említett meghatározásnak megfelelhet. Azaz ennek értelmében lehet számítógép, monitor, hangfal, tablet, telefon, tévé, hűtőszekrény, vasaló, konnektor, villanykörte, autó, traktor, napelem, akkumulátor, de még ventilátor, wc, vagy akár virágcserép is. Ha egy olyan nagyobb rendszerről beszélünk, amely több kisebb alrendszert foglal magába, akkor értelemszerűen az is beleesik az IoT körbe, így beszélhetünk okos házakról, okos gyárakról, sőt okos teniszpályákról is, hogy például a smart gridről, azaz az intelligens villamosenergia-elosztó hálózatokról, és más nagy hálózati infrastruktúrákról ne is beszéljünk. Nyilván nem igazán egy kategória az okos tepsi vagy teniszütő az orvosi MRI-vel vagy akár egy komplex irodai rendszerrel, de attól még ezek mindegyikére rá lehet húzni az Internet of Things címkét. Egy szó mint száz, lassan ott tartunk, hogy az életünk minden szegmensébe befészkelik magukat ezek a megoldások.



[+]

Ezt tökéletesen alátámasztják az egyelőre kísérleti fázisban lévő okos városok vagy okos szigetek, ahol olyan élethelyzeteket szimulálnak, ahol minden mindennel összefügg, együttműködik és kommunikál. A nagy piaci résztvevők tervei szerint pedig hamarosan már ilyen településeken fogunk élni, vagyis nekik meggyőződésük, hogy a jövőben az IoT egyszerűen megkerülhetetlenné válik.

Jó nekünk az IoT?

Papíron ezekkel a megoldásokkal rengeteg pénz, idő és energia takarítható meg, az életünk pedig kényelmesebbé és egyszerűbbé válik. Tehát igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy az IoT megoldások alapvetően hasznosak lehetnek, mert ha ez nem így lenne, akkor az egész koncepció halálra lenne ítélve, és ez azért már feltűnt volna valakinek. Viszont az is tény, hogy ebben az iparágban is rengeteg a felesleges, értelmetlen vagy érdektelen fejlesztés.

Veszélyes az IoT?

Persze, hogy az, még egy darab gyurma vagy egy befőttesgumi is veszélyes lehet, ha rosszul használják. Nyilván vannak kockázatai az ilyen technológiáknak, sőt igazából nem is kicsi. Nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire veszélyeztethetik az emberek életét és az üzleti felhasználók működését, de tény, hogy pusztán ez a veszélyfaktor nem tudja megakasztani az IoT rendszerek elterjedését, legalábbis most nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet.

Mi köze ennek a Prohardverhez?

Ha minden jól megy, a közeljövőben kicsit nagyobb figyelmet fordítunk majd az IoT eszközökre és technológiákra. Ennek az az oka, hogy az IT, a szórakoztatóelektronika, a digicam, a telekommunikáció, tehát azok a területek, amelyekre a PH! fókuszál, ezer szállal kötődnek az IoT-hez. Ez egyben persze azt is jelenti, hogy az olyan, e területeken meghatározó cégek is fontos szereplői az IoT szegmensnek, mint például az Intel, az LG, a Logitech, a Panasonic, a Kingston, a Dell, a Netgear, a Parott, az Asus vagy az Acer, hogy csak néhány példát említsünk. Az alapvetően otthoni felhasználóknak szánt termékek, szolgáltatások és technológiák mellett szeretnénk majd foglalkozni a komplexebb, vállalati, üzleti felhasználóknak szánt eljárásokkal, eszközökkel is, illetve beszámolunk majd a pletykákról, lehetséges fejlődési irányokról is.

elefant