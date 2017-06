A HTC Vive a VR állatorvosi lova

Hirdetés

Tényleg nem túlzás azt állítani, hogy évtizedek óta folynak kísérletek a virtuális valóság megteremtésével kapcsolatban. A kisebb-nagyobb fellángolások után néhány évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy komolyan megmozdult valami: rövid időn belül ringbe szállt rengeteg kis és nagy név, többek között a Microsoft, a Samsung, a Sony, a Facebook vagy épp a HTC, annak érdekében, hogy saját elképzeléseit megvalósítva uralja a VR birodalom kisebb-nagyobb szeletét. Az általuk kifejlesztett megoldások sok mindenben eltérnek egymástól, és bizonyos tekintetben saját karakterrel bírnak, de abban megegyeznek, hogy mindegyik használatához szükség van egy speciális szemüvegre.



A HTC a Valve-val közösen hozta létre Vive nevű termékét, amely 2016-ban mutatkozott be a nagyközönségnek, és akkoriban hozzánk is eljutott. A vállalat hazai képviselete viszont a hivatalos forgalmazást csak 2017 tavaszának végén kezdte meg, és ennek apropóján adták kölcsön egy kicsit, hogy beizzítsuk még egyszer. Ezzel párhuzamosan ismét becserkésztük a legnagyobb ellenfeleket, azaz rövid időn belül futtottunk újabb köröket az Oculus Rifttel, a Sony PlayStation VR-ral és a Samsung Gear VR-ral is.



Így a friss élmények birtokában próbáltuk elhelyezni a Vive-ot a jelenlegi palettán, megtalálni az esetleges előnyeit, hátrányait. Végül pedig arra jutottunk, hogy ez az eszköz a jelenlegi virtuális valóság színterének állatorvosi lova, amely egymagában képes megmutatni azt, hogy hol tart jelenleg és merre haladhat a jövőben ez a technológia, illetve hogy miért nem sikerült egyelőre beváltania a hozzá fűzött, merész reményeket. Azon egyelőre ugyanis nincs mit szépíteni, hogy a nagy áttörés ezúttal is elmaradt, a virtuális valóság eszközök nem tarolták le a világot.

A Vive extrája

Röviden és velősen: a HTC Vive azon VR megoldások sorát erősíti, amelyeknél a tartalmat egy külső hardver, jelen esetben PC szolgáltatja, amely kábeleken keresztül csatlakozik a szemüveghez. Ahhoz a szemüveghez, amelyben egy 2160x1200 képpont felbontású, 90 Hz-es képfrissítési rátát produkáló OLED kijelző, valamint speciális lencsék kaptak helyet. Az extra az, hogy rendszer korlátok között ugyan, de lehetővé teszi a mozgást, azaz mászkálhatunk a valós térben, és a tartalom ennek függvényében változik a virtuálisban is. Ez az, ami jelenleg a Vive-ot egyedülállóvá teszi, és olyan pluszt jelent, ami befolyásolhat akár egy vásárlási döntést. Legalábbis papíron, mert a gyakorlati próba során ismét meg kellett állapítanunk, hogy igen hosszú út áll még a fejlesztők előtt.

