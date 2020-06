Be quiet Shadow Rock 3: egy hűtő középről

Bevezető, dizájn

A Be Quiet processzorhűtőit három családba sorolja: a csúcson ott a Dark Rock széria, melynek negyedik generációs csúcsváltozatát, a duplatornyos Dark Rock Pro 4-et már teszteltük, míg a belépőszinten a Pure Rock keresi a vásárlók kegyeit. A most tesztre érkezett Shadow Rock széria a kettő között, középen tanyázik a csendes működésre koncentráló német gyártó palettáján. Ezen belül is az idén januárban leleplezett harmadik generációt vizsgáljuk most meg, mely a cég ígérete szerint prémium minőséget ad, vonzó áron. Lássuk, mi igaz ebből!

Külső

Míg a Pure Rock esetében tényleg a minimumra csupaszítja hűtőit a Be Quiet, addig a Shadow Rock 3 esetében nem teszi ezt, de még így is sokkal kevesebb díszítőelemet kapunk, mint egyes, RGB-vel és műanyagelemekkel bőkezűbben bánó versenytársaknál. Erre a hűtőre csupán egy darab szépen megformázott fém fedlap került, rajta a Be Quiet felirattal.



Ízléses, igényes megoldás, mely egy üvegfalú házban diszkréten hívja fel magára a figyelmet. A szélén látható furat a felszerelés során jut szerephez, ezen keresztül tudjuk majd a csavarhúzóval meghúzni az egyik rögzítőcsavart.



A szó szerint szellős hatású bordázat eredeti színében meghagyott alumínium, mely azért kapott pár bevágást és ívet, hogy jobban idomuljon a légáramláshoz. A processzor kupakjával közvetlenül érintkező hővezető csövek (melyekből öt darabot számolhatunk össze) aszimmetrikusak, így a bordák szinte teljesen az egyik oldal felé eltolva helyezkednek el, ezzel elkerülhetjük a magasabb RAM modulok hűtőbordáit. Egyébként a hővezető csöveket összefogó talp is kapott pár bordát (ezek a hőleadás helyett inkább a rögzítésben játszanak szerepet), a csövek alsó, laposra mart része pedig igényesen eldolgozott.



Visszatérve a bordázathoz, ennek alapterülete 130 x 96 mm, magassága pedig 123 mm, és összesen 30 darab lamellából áll. Átszellőztetéséről egy 120 mm-es Shadow Wings 2 HS (high-speed) ventilátor gondoskodik, mely PWM vezérlésű, rögzítését pedig fémrugók biztosítják. Ezekből egyébként kapunk plusz egy párt, arra az esetre, ha második légkavaróval bővítenénk rendszerünket.

