ASUS ROG Strix XG27VQ monitor: meglepően karakteres

Hirdetés

Bevezető, külső

Láttunk már jó pár monitor az elmúlt években, amelyekre a gyártó ráaggatta a gamer jelzőt ilyen vagy olyan funkció, esetleg kiegészítő okán, de úgy tűnik, a gamerség az XG27VQ-ban teljesedett ki. Hogy pontosan miért gondoljuk ezt, arra mindjárt kitérünk. A ROG Strix családba sorolás egyértelműen jelzi, hogy milyen céllal hozták létre ezt a modellt, aminek egyes részei talán nem mindenkinek tetszenek majd, másrészt úgy tűnik, hogy a mérnökök sokat beleadtak abba, hogy alapvetően elégedettek legyünk a teszt végén. Nem spoilereznénk el a "miértekre" és "hogyanokra" adott válaszokat már most a legelején; haladjunk inkább sorban, és kezdjük a külsővel!



[+]

Talán ez a leginkább megosztó tulajdonsága a kijelzőnek. Egyrészt itt van rögtön az ívelt kialakítás, ami szokott kapni hideget és meleget is, másrészt a megjelenés is roppant feltűnő. Nem mintha a ROG Swift PG348Q óta újdonság lenne az aszimmetrikus csavart láb és az az alá beszerelt LED-es fényvető, ami az asztalra képes vetíteni mindenféle ROG-os emblémát, illetve a korábban "maja" motívumoknak hívott mintázat is a ROG sajátja, tehát meglepődni egyáltalán nem érdemes. Egyébként ha már szóba került a PG348Q, akkor ez a modell apró különbségeket leszámítva szakasztott mása, csak 34 helyett 27 hüvelykes méretben, G-Sync helyett pedig FreeSync kompatibilitással, tudással.



[+]

Élőben egyébként nem néz ki rosszul a monitor, bár a mintázat haszna rögtön megkérdőjelezhető, ha a falnak háttal van, ilyenkor a hátsó krómgyűrű tőszomszédságába épített Aura RGB világítás sem fogja a látogatókat levenni a lábukról. Igen, jól olvasta mindenki, a talp aljában lévő vörösen izzó LED-ek mellé a hátoldalra RGB világítás is került, ami szinkronba hozható más eszközökkel, amennyiben kihasználjuk az Asus világítási rendszerében rejlő lehetőségeket. Akinek "bejön" ez a fajta világítás, azok értékelni fogják, a többiek kikapcsolhatják.



[+]

Amiben a tesztelt monitor viszont tényleg nagyot megy, az az állvány és a talp, mivel a kettős rendkívüli, régóta nem látott stabilitást ad, miközben a különféle állítási lehetőségekről sem kell lemondani. Talán az aszimmetrikus lábkiosztás nem a legnyerőbb helyfoglalás szempontjából, de ad némi lehetőséget a játékra, hogy ne legyen útban, így nem mondanánk rossznak. Az egész szerkezet viszont olyan masszív, hogy az asztalt direkt rángatva sem tudtuk kihozni a sodrából, még egy kis remegést sem sikerült kicsikarni a kijelzőből. Ezek után kár lenne lecserélni VESA-kompatibilis falikonzolra vagy karra, de erre is van lehetőség.



[+]



[+]

Mindezt úgy, hogy hogy a magasságon 100 millimétert változtathatunk, a dönthetőség -5 és 20 fok között változtatható, jobbra és balra pedig 50-50, tehát összesen 100 fokot állíthatunk a kijelzőn. Pivot, avagy portrémód nincs, de egy játékra fejlesztett monitor esetében ez nem is túl fontos.



[+]

Elérkeztünk végül a csatlakozókhoz, amelyeket egyébként hátul egy külön lepattintható műanyag lap takar (a fenti fotón is rajta van a készüléken, a bal alsó sarokban), a kábeleket pedig az állványban kivágott lyukon át lehet elvezetni. Csatlakozás terén dual-link DVI-D, HDMI 1.4 és DisplayPort 1.2a van, ami mellé még egy 3,5 milliméteres jack hangkimenetnek és a külső tápegység dugójának szorítottak helyet. USB tehát nincs, amit azért hiányoltunk.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!