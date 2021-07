Fejhallgató (nem csak) fiataloknak

SuperEQ S1

A Yizhao Acoustics Technology egyike azoknak a gombamód szaporodó kínai cégeknek, amelyek fő tevékenysége sokáig abból állt, hogy bérgyártóként külső partnerek számára készítettek különféle audiotermékeket. A vállalat egy idő után annyira megerősödött, illetve annyi tapasztalatot szerzett, hogy úgy döntött, hogy saját márkákkal is színre lép. Ennek szellemében indították útjára bő három évvel ezelőtt a Oneodio brandet, amelynek modelljei már nálunk is megfordultak korábban. Emellett létrehoztak egy kifejezetten fiataloknak szánt márkát is, ez a SuperEQ, amelynek kínálatában jelenleg különféle fejhallgatók találhatóak meg.



SuperEQ S1 [+]

Ezek közül az S1 típusjelzésű, a leírása alapján kifejezetten ígéretesnek tűnő termék futott nálunk egy kört. Az olcsó, mikrofonnal is rendelkező készülék aktív zajszűréssel, ambient móddal és Bluetooth támogatással is kecsegtet – megnéztük, mi igaz ebből.

"Fiatalos" dizájn

A SuperEQ S1-ről azt állítja a gyártó, hogy a külsejét a fiatalok ízléséhez szabták, ami abban nyilvánul meg, hogy a visszafogott pasztell árnyalatok helyett figyelemfelkeltőbb színekbe öltöztették, valamint pakoltak rá néhány feliratot. A fejpánt és a készülékház kerete fehér, a fülpárna vajszínű, a fejpánt belső része piros, a hangszóróház külső része csillogó ezüst, ráadásul ezen található egy SuperEQ logó is. A fejpánt két oldalán elhelyeztek egy Be Free és egy Be Young feliratot, amelyek világossá teszik, hogy ki is a célcsoport. Hát lehet, hogy tényleg mi vagyunk öregek, de nekünk ez már kicsit sok volt, az összhatást egy picit gagyinak éreztük, a szívünkhöz sokkal közelebb áll a letisztultabb, minimalista dizájnvonal.



[+]

A hangszóróházak 90 fokban behajthatóak, ami a hordozhatóságot könnyebbé teszi, ezért dicséret jár. A jobb oldali hangszóróházon található egy micro USB és egy 3,5 mm-en analóg audió port, illetve a gombokból álló kezelőpanel, amelyekkel a különféle funkciók aktiválhatóak, valamint a hangerő módosítható. A dobozából elkerül még hordtáska, micro USB töltőkábel, 3,5 mm-es jack kábel, repülőgép-adapter és persze a használati utasítás.



[+]

Főbb paraméterek SuperEQ S1 headset Kialakítás zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 40 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység 98 dB ±3 dB Teljesítmény n. a. Bluetooth 5.0 Akkumulátor kapacitás n. a. Akkumulátor üzemidő 39 óra Kábel hossza 120 cm Súly 260 gramm Tartozékok Használati utasítás, kábel, adapter, hordtáska Extrák Bluetooth támogatás, mikrofon Gyártó honlapja www.supereq.net Termék honlapja SuperEQ S1 Fogyasztói ár kb. 16 000 forint

