Oneodio A71: lehet jó egy olcsó gamer fejhallgató?

Az Oneodio egyike a friss feltörekvő brandeknek, hiszen a márka alig kétéves múltra tekinthet vissza. Mögötte egy kínai konszern, a Yizhao Acoustics Technology áll, amely az elmúlt egy évtizedben bérgyártóként állított elő másoknak különféle hangeszközöket.



Ahogy az lenni szokott, egy idő után megelégelték ezt a státuszt, és úgy döntöttek, hogy saját elképzeléseik szerint megtervezett és gyártott termékekkel is megkísérlik az áttörést. Így született meg a Oneodio márka, amelynek kínálatában egyelőre csak fejhallgatókat találunk. Azért nagyon nem lennénk meglepve, ha idővel a vállalat bővítené választékát, és azokban megjelennének mondjuk a hordozható Bluetooth hangszórók vagy a hangprojektorok is. Mindenesetre a cég már eljutott Magyarországra is, többek között az Oneodio A71 nevű, kifejezetten olcsó mikrofonos fejhallgatójával, amely nálunk is tett egy rövid kirándulást.

A doboz tartalma

Tejesen jellegtelen papírdobozba szuszakolva érkezik az Oneodio A71, így azonnal szembesülhet vele a felhasználó, hogy ez is az összehajtható fejhallgatók táborát erősíti. A hangszóróházak 90 fokban elforgathatóak, illetve 90 fokban fel is hajthatóak, aminek köszönhetően tényleg nem foglal sok helyet az eszköz. Az acél fejpánton le-fel csúsztatható készülékház elég olcsó hatású kopogós műanyagból készült, épp úgy, mint az összes többi plasztik elem. A fekete füles egyébként egyáltalán nem csúnya és nem kelt bazári hatást, akár az utcán is fel lehet tenni a fejre gond nélkül, nem fognak kinevetni miatta.



A bal oldali hangszóróház alsó részén egy 6,35 mm-es, a jobb oldalin egy 3,5 mm-es analóg audió csatlakozót találunk, a dobozában pedig ott figyel két darab, kb. 2 méter hosszú kábel. Az egyiken egy 3,5 mm, illetv egy 6,35 mm-es jack található, a másikra pedig két 3,5 mm-es jacket applikáltak, és ez utóbbin található a mikrofon, valamint a vezérlőpanel is. Lehet, hogy ez elsőre picit bonyolultan hangzik, de a lényeg, hogy az Oneodio A71 egyszerűen csatlakoztatható 6,35 mm-es, illetve 3,5 mm-es porttal ellátott eszközhöz is.



A csomag része még egy adapter is, ami két 3,5 mm-es jackkel és egy 3,5 mm-es bemenettel rendelkezik, ennek köszönhetően olyan eszközre is rádugható a headset, amelyen külön kimenetet kapott a fejhallgató és mikrofon. A dobozban helyet kapott ezen kívül a használati utasítás, valamint két hordtáska is. Tehát a kiegészítőkre nem lehet egyáltalán panasz, bár egy pár tartalék fülpárnának azért még örültünk volna.



Főbb paraméterek Oneodio A71 headset Kialakítás zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 40 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység 110 dB ±3 dB Teljesítmény n. a. Kábelek hossza kb. 2 m Súly 270 gramm Tartozékok Használati utasítás, két darab kábel (3,5/6,35 mm-es csatlakozókkal), adapter, két darab hordtáska Extrák Kezelőpanel Gyártó honlapja Oneodio.com Termék honlapja Oneodio A71 Fogyasztói ár 14 000 forint

