Az ASUS ROG Chakram egér és ROG Strix Slice egéralátét tesztje

Néhány hónappal ezelőtt látogatást tett nálunk az ASUS egyik vezeték nélküli, játékosoknak szánt egere, a ROG Strix Carry. Akkor úgy gondoltuk, hogy alapvetően jó úton indultak el a tajvani óriás mérnökei, de azért még odébb van a tökéletesség (ami amúgy is egy elég szubjektív fogalom). A gyártó nemrégiben egy újabb ROG rágcsálót dobott piacra, név szerint a Chakramot, ami nemsokára kapható is lesz, és amiből egy korai tesztpéldány már be is érkezett szerkesztőségünkbe.

A termék doboza a gusztusos ROG-sémát követi, és meg van pakolva (szinte) minden földi jóval, amire csak ebben a témában gondolni tudunk. Igaz, az 55 000 forintos ajánlott fogyasztói árért el is várja az ember a sok kiegészítőt és mütyürt.



A minőségi benyomást keltő kartonban a következő dolgok vannak pluszban: USB dongle, USB hosszabbító, 1,8 m-es, harisnyázott USB kábel, kiegészítős doboz benne két darab japán Omron kapcsoló, hosszú joystickfej, vakdugó a joystick-foglalathoz és kapcsolókiszedő csipesz, továbbá fém ROG matrica, szövet hordtok, személyre szabható jelvény, illetve felhasználói kézikönyv.



Ez mind szép és jó, de azt nem igazán értjük, hogy a grátisz teflontappancsok akkor már miért maradtak ki. Ezen a kérdésen viszont nem fogunk sokat töprengeni, hanem inkább kézbe is vesszük a kurzorkergetőt! A jobbkezes periféria 132,7 mm hosszú, 76,6 mm széles, illetve 42,8 mm magas, és 126 grammos tömegének hála (sajnos) nehézsúlyban indul a bajnoki címért. Az összeszerelési minőség rendben van, de némi szorongatással egy kis mozgásra kényszeríthető a tenyér alatti szekció, ám ez annak nem fixált kialakításából fakad (lásd lejjebb).

Az alapból ötgombos, jobbkezes ketyere legérdekesebb része kétségtelenül a hüvelykujjtámasszal megspékelt balján elhelyezkedő, programozható mini joystick, amit analóg karként, valamint digitális üzemmódban négyirányú D-padként egyaránt használhatun (ez négy további, programozható gombot jelent). A joy kupakja könnyedén eltávolítható és kicserélhető a mellékelt, másik fejrészre, amivel a kar egy kicsit jobban kiemelkedik az egér oldalvonalából, így többen találhatják meg a számukra ideális méretet. Ha nem tartunk igényt erre az egész dologra, akkor a mellékelt fedőlappal eltakarhatjuk ezt a részt – ilyesmit már láthattunk a Logitech G Pro Wireless vakdugóival.

A patkány burkolatának felső szegmense (a gombokat is beleértve) jópofa, enyhén áttetsző műanyagból készült, ami viszonylag könnyen gyűjti a szennyeződéseket, ujjlenyomatokat. Kétoldalt gumírozás helyett textúrázott felületet kapunk, ami ugyanúgy teszi a dolgát; a rövid, együtt töltött idő alatt nem akart kicsúszni kezünk közül a ROG fióka.

A hátára fordítva az egeret megpillantjuk a cpi-váltót, a Bluetooth-párosító gombot (3 másodpercig nyomva kell tartani, amíg a Chakram LED-jei kéken nem kezdenek villogni), továbbá azt a háromállású csúszókapcsolót, ami balra mozgatva a kékfogas, jobbra tolva a 2,4 GHz-es, rádiófrekvenciás kapcsolatot aktiválja, középre pöccintve pedig kikapcsolja az apparátust (ezzel használható a kábeles mód is). A három teflontalpat illetően nincs semmi érdekesség; jól csúsznak, a kötelező szintet tudják, de találkoztunk már jobb darabokkal.

Ahogy az egy ilyen csúcsmodelltől elvárható, az ASUS Aura Synces, háromzónás RGB világítás tiszteletét teszi itt is: a könnyűszerrel mozgatható, de jól elkülönülő fokozatokkal rendelkező görgő szélei, az egér elején félkörben körbefutó csík, no meg a felső burkolat hátsó felén fellelhető ROG logó parázslik fel az éjszakában. Az utóbbi a cserélhető fajtából került ki, és van lehetőség a személyes ízléshez szabni.

A borítás mágnesesen rögzülő, 9 grammos farrésze egy finom mozdulattal (hátrafelé kell húzni) leemelhető, és a(z áttetsző) logót viselő korongot kiszedve láthatóvá válik az alatta pislákoló dióda. Ezen a ponton vehetjük hasznát a pluszban kapott, üres korongnak, hiszen mindenki elkészítheti saját mintáját, ami aztán majd feldereng a sötétben. Fölötte az USB dongle számára alakítottak ki rögzítőpontot.

A felső résztől elválasztott, rugós pivot mechanizmust használó bal és jobb klikkek is mágnesekkel kerültek a helyükre, és alattuk ott figyelnek a kellemes karakterisztikájú (bár talán kevéssé tartós) Omron D2FC-F-K(50M) mikrokapcsolók, mégpedig D2F és D2FC szériákkal kompatibilis, gyorscserés foglalatokban. Ezt nagyon hasznos extrának tartjuk, mert kapcsolóhiba esetén még csak gondolni sel kell a forrasztásra, elég a birtokunkban lévő csipesszel nekilátni a cserének. Piros pont jár azért is, hogy gyárilag megsegítenek minket két tartalék kapcsolóval, melyek ráadásul japán D2F-01-ek.

Ezúttal nem állt módunkban teljesen szétszedni a tesztalanyt, de úgy tudjuk, hogy a 100-tól 16 000 cpi-ig 100-as lépcsőfokokban skálázódó optikai szenzor egy 400 ips-es, 40 g-s PixArt PAW3335-ös egység. Az 1,8 méteres, harisnyázott USB Type-C kábel nem csak az integrált akkumulátor kb. 80 perc alatti feltöltésére jó (15 perc alatt már nagyjából 10 órás üzemidőt lehet belőle kisajtolni, de ehhez USB 3.0 szükséges), hanem madzagos módban is használhatóvá teszi a Chakramot, s ha ez nem volna elegendő, megfelelő egéralátét vagy töltőállomás meglétének esetén Qi töltésre is van lehetőség; az ilyen jellegű tankolás a hasi matrica alatt található területen keresztül történik. Abban az esetben, ha lekapcsoljuk a színorgonát, rádióval körülbelül 80, a magasabb késleltetésű BLE-vel 100 órányi folyamatos használatot várhatunk egy szuszra. A szoftveres hátországot az ASUS centralizált platformja, a ROG Armoury II biztosítja.

