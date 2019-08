Bemutatkozik vezeték nélküli fronton az ASUS ROG Strix Carry egér

Bevezető, specifikációk

Sok víz folyt le a Dunán a Logitech elképesztően lagos, 27 MHz-es rádiókapcsolata óta (ilyet használt annak idején például az MX700), és a Lightspeed technológia megjelenésével eljutottunk arra a pontra, hogy a játékot komolyan gondoló felhasználók is válogathatnak már vezeték nélküli egerek között anélkül, hogy fel kellene adniuk a valóban azonnal reagáló szenzor óriási fegyvertényét. A lighspeedes eszközök sikeres volta több gyártót is inspirált (ráadásul intenzívebb versenyhelyzetbe "kényszerített"), de eddig nem sikerült másoknak azt a wireless színvonalat hozni, amit a perifériák nagy örege sztenderdként lefektetett. Az ASUS sem volt rest, és létrehozta saját G Pro Wireless egerét, a ROG Strix Carryt, melynek közelgő érkeztéről (CES-es beszámolónkat követően) május folyamán már hírt adtunk. Azóta megjelent a kereskedelmi forgalomban (bár idehaza még nem találni), és tiszteletét tette szerkesztőségünkben egy röpke teszt erejéig.



[+]

Az egyszerű kis dobozt kinyitva az egér mellett egy jópofa műbőr hordtáskát, két japán Omron D2F-01F(!) mikrokapcsolót, illetve a kiszedésükhöz szükséges fémcsipeszt és egy szintén fém ROG matricát találhatunk az információs füzetecske (pontosabban egy nagy, összehajtogatott lap) társaságában.



[+]

A két plusz Omron már látatlanban is arra utal, hogy a ROG Strix Carrynek hot swapes mikrokapcsoló-foglalatai vannak, azaz nem kell semmit forrasztanunk, ha elérkezik az akaratlan dupla-, tripla- vagy éppen százszoros klikkek ideje. Nagy piros pont jár ezért, és nem is értjük, hogy miért nem követik többen az ASUS példáját ezügyben; ez valóban egy igen hasznos megoldás, nem légből kapott bohóság.



[+]

A jobbkezes kialakítású eszköz 101 mm hosszú, 62 mm széles és 36 mm magas, így meglehetősen aprócska, hiszen gyakorlatilag eltörpül a már korábban is felhozott Logitech G Pro Wireless mellett. Ez a kompakt kivitel a nagyobb kézzel megáldott emberek számára kevésbé szerencsés, ellenben nagyon jó hatással van a hordozhatóságra; a forma inkább a karmos (claw) és ujjbegyes (fingertip) fogásnak kedvez. A 73 grammos alaptömeg is rendben van, de erre sajnos még rájönnek az elemek. Gyárilag két Energizer ceruzaelemet kapunk a csomagban, és ezek bizony jócskán meglódítják a mérleg nyelvét, egészen a nehézsúlyt jelentő 119-120 grammig.



[+]

Be kell valljuk, elég furcsa érzés, hogy egy ennyire pici egér ennyire lefelé húzza a kezünket. Persze ebből faraghatunk majd néhány grammot, ha külön vásárolunk tölthető akkumulátorokat, de egyrészről ez további súlyos ezreket jelent, ha nincs ilyenünk valamelyik fiók mélyén, másrészről még így sem fog a Carry pehelysúlyra váltani. Sokkal jobbnak tartottuk volna, ha egy beépített akksit (és hozzá egy töltőkábelt) kapunk a pénzünkért; bár a hazai árak még kérdésesek, de ebben a szegmensben már elvárnánk ezt.



[+]

A ketyere alapból egy 1000 hertzes USB frissítési rátát is támogató, 2,4 GHz-es rádiójellel kommunikál a számítógéppel, és az ehhez kellő, mini USB-s egység a mágnesesen rögzülő felső bukolat alatt, a szerkezet bendőjében figyel. Az RF kapcsolat SmartHop technikát használ, ami annyit tesz, hogy az apparátus folyamatosan figyeli a 2,4 GHz-es sávot, és ha adattorlódást vagy interferenciát észlel, automatikusan (és azonnal) a leginkább szabad csatornára hangolja át magát. Ha ez nem volna elég, Bluetooth-os módban is használhatjuk a drágát, csak a hasi odalán figyelő, háromállású (RF/BT/off) pöcköt kell a megfelelő pozícióba (középre) húznunk – értelemszerűen ilyenkor nem kell a kis adóvevő. RF módban reszponzívabb a ROG üdvöske, cserébe viszont gyorsabban merülnek a telepek. Az ASUS által megadott adatok körülbelül 300, illetve 433 órás üzemidőt ígérnek. Mivel sajnálatos módon nem állt rendelkezésünkre ez az időintervallum, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk az állítást, de azt mi is észleltük a driverben prezentált töltöttségi szintet monitorozva, hogy "kékfoggal" valóban tovább kitart az egér.



[+]

A szokásos bal- és jobbklikken és a kattintható görgőn kívül két oldalsó gombot, valamint egy felbontást váltó, on-the-fly cpi kapcsolót (és egy LED indikátort) találunk a jobbfajta műanyagból készült burkolaton (tehát összesen hatot). Az összeszerelés minősége teljesen rendben van, mondhatni masszív benyomást kelt a kis kurzorkergető: nem recseg-ropog semmi, bár mivel a felső szekció eltávolítható, ezen a területen egy fokkal kevésbé robusztus a tapintási érzet. Az oldalakra textúrázott gumírozás került, ami rendeltetésszerűen látja el csúszásgátló feladatát, de ha leizzadunk, akkor még ezzel együtt is kicsit körülményesebb lehet kézben tartani tesztünk tárgyát.



[+]

A két mágnessel helyén tartott borítás felső részét könnyedén leemelve (a hátul lévő bemélyedésbe pont befér a körmünk) megpillantjuk a belső tér felső szintjét. Itt tudjuk kicserélni az elemeket, szállításhoz elraktározni az USB-s vevőegységet, továbbá hozzáférhetünk a nagyon minimális (lényegében nulla) holtjátékkal rendelkező bal- és jobb gomb alatti mikrokapcsolókhoz is, amik a grátiszba adott példányok mintájára szintén abszolút minőségi, picit mélyebb hangú, taktilis japán Omron D2F-01F-ek(!). Ez igen!

Az már nem volt annyira nagy öröm nekünk, hogy úgy össze van rakva a ROG Strix Carry, hogy nem is tudtuk teljes mértékben szétszedni. A fő gomboknál található két csavar még gond nélkül elhagyta furatait, de a hátulsó zónát összetartó csavarokat már nem sikerült megtalálnunk (pedig végre nem a négy ovális teflontalp valamelyike alatt vannak). Pontosabban lehetséges, hogy kivitelezhető lett volna a szétszedés, de mi szerettük volna egy darabban visszaszolgáltatni a tesztpéldányt a gyártónak, így inkább nem kezdtünk bele kétséges kimenetelű manőverekbe. Miután fejünkre hamut szórtunk, némi vigasz gyanánt beillesztettük cikkünkbe az eszköz robbantott ábráját.



[+]

A szenzor egy módosítható mértékű LoD-dal megspékelt, 30G-s, 150 IPS-os PixArt PMW3330-as példány, melynek felbontása 50-től 7200 cpi-ig skálázódik, 50-es lépcsőkben. Nem a totális high-end, de mindenképpen adekvát megoldás, és a későbbiekben megláthatjuk, hogy teljesítményével sem voltak különösebb problémák. A görgő relatíve halkan és puhán jár (felfelé scrollozva picit hangosabb), fokozatai jól elkülönülnek – sajnos a dekóderről nem tudtunk meg többet. A szoftveres hátországot az ASUS centralizált platformja, a ROG Armoury II biztosítja.

Főbb paraméterek ASUS ROG Strix Carry Méret (h x sz x ma) 101 x 62 x 36 mm Szenzor PixArt PWM3330 (30G, 150 IPS) Felbontás max. 7200 cpi, 50 cpi-től 50-es léptékben állítható Gyárilag tárolt felbontások Profil 1: 400/1600 cpi

Profil 2: 600/2200 cpi

Profil 3: 800/3200 cpi Belső memória van Gombok száma 6 programozható Mikrokapcsolók Omron D2F-01F, hot swapes foglalatokban Kompatibilis mikrokapcsolók Omron D2F, D2F-F, D2F-01, D2F-01F

Omron D2FC-3M, D2FC-F-7N, D2FC-F-7N(10M), D2FC-F-7N(20M), D2FC-F-K (50M) Görgő enkódere n. a. Tömeg 72,9 gramm elemek nélkül, elemekkel kb. 120 gramm USB frissítési frekvenciája 125/250/500/1000 Hz Wireless 2,4 GHz RF, SmartHop technológiával

Bluetooth Egyéb extrák cipzáras műbőr hordtáska, 2 darab grátisz (japán) Omron D2F-01F mikrokapcsoló, kapcsolószedő csipesz, fém ROG matrica Szoftver ASUS ROG Armoury II Gyártó honlapja www.asus.com/hu/ Termék honlapja ASUS ROG Strix Carry Ár körülbelül 90 font (hazai ár még nem ismert)

