AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?

Napra pontosan egy éve mutatkozott be a Matisse, az asztali PC-kbe szánt Ryzen processzorok harmadik generációja, és ahogy az korábban az előddel, az ezres sorozattal történt, úgy most is annak lehetünk tanúi, hogy az egyéves évfordulóra egy tuningolt új változattal lép piacra az AMD. Míg azonban a korábbi, Pinnacle Ridge – Summit Ridge közötti váltás komolyabb optimalizációt, több tranzisztort és új gyártástechnológiát hozott, addig a most júniusban bemutatott Ryzen XT-k semmi effélével nem büszkélkedhetnek – úgy néz ki, hogy az AMD nem csinált mást, mint tesztelt, és úgy találta, hogy a 7 nm-es node elég jó már ahhoz, hogy egy minimális órajelemelés után (mindössze 100-200 MHz-ről beszélünk!) új jelzéssel dobjon a piacra néhány processzort.



Mindez persze nem újdonság, és nem az AMD az egyetlen, aki ilyen „gyári válogatású” CPU-családdal rukkol elő. Esetünkben ráadásul még nem is nagyon erőlteti meg magát, hiszen a 3600XT, 3800XT és 3900XT olyan órajeleket kapott, melyeket a piacon lévő 3600X, 3800X és 3900X nagy valószínűséggel és megfelelő körülmények között amúgy is tudott eddig. Ez a megfelelő körülmény lehet például egy nagy teljesítményű hűtés – és láss csodát: az új processzorok közül egyedül a 3600XT érkezik saját hűtővel, a másik kettőhöz viszont egy legalább 280 mm-es radiátorral rendelkező kompakt vízhűtést ajánl az AMD, ami azért arra utal, hogy az emelt órajelek garantálásával kicsit borotvaélen táncol a cég. Amiért egyelőre mégsem kritizálnánk a gyakorlatot, az az, hogy közben az árakon nem módosított, az XT modellek az X-es változatok áraival kerülnek a piacra, tehát tulajdonképpen ingyen kapunk plusz teljesítményt, még ha csak pár százalékot is. (Ezzel párhuzamosan a 3600X, 3800X és 3900X ára is lejjebb ment.)



Specifikációk

Tekintettel arra, hogy az AMD az XT szériánál a boost órajelen kívül semmin nem változtatott, mi sem szeretnénk hosszasan taglalni az újdonságok felépítését: a Ryzen 5 3600XT a 3600X-szel, a Ryzen 7 3800XT a 3800X-szel, a Ryzen 9 3900XT pedig a 3900X-szel egyezik meg teljes mértékben, ezekről pedig korábban már részletesen is írtunk.

Tesztünkben most az XT széria két olcsóbb tagját, az 3600XT-t és a 3800XT-t vesszük szemügyre – mellettük pedig pár fontosabb AMD-s konkurenst állítunk még versenybe, hogy kiderüljön, mit is ér az a néhány száz megahertz! A táblázatban összegyűjtöttük a vonatkozó piaci szegmensbe tartozó processzorokat; az árak természetesen a most aktuális, hivatalos összegeket mutatják.

Processzor típusa AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 3600XT AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 7 3800X AMD Ryzen 7 3800XT Megjelenés 2019 2019 2020 2019 2019 2020 Kódnév Matisse Tokozás Socket AM4 Alap magórajel 3,6 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz Magok / szálak 6 / 12 8 / 16 Max. gyári memória-órajel DDR4-3200 (DC) Max Boost 4,2 GHz 4,4 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz L1D/L1I cache mérete 6 x 32/32 kB 8 x 32/32 kB L2 cache mérete 6 x 512 kB 8 x 512 kB L3 cache mérete 2 x 16 MB Kommunikáció a chipsettel x4 PCI Express 4.0 (opcionális) Integrált PCIe vezérlő 20 sáv (4.0) Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 SSE4A, AVX, AVX2, FMA(3), AES, SHA, CLZERO Egyéb technológiák AMD-V, PTE Coalescing, IOMMU 2.5, Sense Mi Technology Gyártástechnológia 7 nm FinFet + 12 nm LP FinFet TDP max. 65 watt max. 95 watt max. 95 watt max. 65 watt max. 105 watt max. 105 watt Tranzisztorok száma

és lapkaméret 3,9 milliárd

77 mm² (CPU chiplet)

2,09 milliárd

125 mm² (IO lapka) Integrált GPU (IGP) - Ajánlott fogyasztói ár 174 dollár 215 dollár 249 dollár 304 dollár 359 dollár 399 dollár

