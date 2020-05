Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?

Az AMD Ryzen 3 3100 és 3300X processzor most megmutatja!

Bevezetés, specifikációk

Szeretjük a Ferrarit és a Lamborghinit, de azért az utakon jobbára Opeleket és Fordokat látunk. Hasonló a helyzet a számítástechnikában is, ahol mindenki szívesen álmodozik HEDT rendszerekről, Core i9 vagy Ryzen 9 3950X processzorról, de végül aztán győz a pénzügyi észszerűség, és inkább a Core i3/i5 és Ryzen 3/5 ajánlatok közül választ. Pont ez az a kategória viszont, ahol az AMD-nek az utóbbi időben elmaradása volt: a Zen 2-re épülő processzorok közül eddig éppen a legolcsóbbak, a Ryzen 3-as változatok hiányoztak. Tesztünk két alanya, a Ryzen 3 3100 és 3300X ezt a hiányt orvosolja május végére ígért megjelenésével.

Specifikációk

A Zen 2 tavaly nyáron jelent meg, azóta pedig több tesztünkben is szerepelt már – a Ryzen 7 3700X mellett teszteltük a középkategória tetejére pozicionált Ryzen 5 3600X-et is, mely mostanában 70 000 forint körüli áron érhető el. A jelenleg kapható, legolcsóbb Zen 2, a Ryzen 5 3600 ára 60 000 forint, így bőven van még hely alatta az árlistákon.

Az eddig megjelentek okán most az architektúra általános tulajdonságaira nem térnénk ki. Tesztünk fő résztvevői, a 3100 és a 3300X közös jellemzője, hogy négymagosak, SMT-vel, tehát nyolcszálas feldolgozást kínálnak az alsó árszegmensben is. Egy chiplet, 2 MB L2 és 16 MB L3 gyorsítótár jellemző rájuk, és természetesen nem hiányzik a PCIe 4.0 sem, melyből ugyanannyi sáv áll rendelkezésre, mint a drágább modellekben, azaz 16+4+4-ben gondolkozhatunk. A két processzor azonban mindezen hasonlóságok ellenére nem tekinthető testvérnek, belső felépítésük ugyanis eléggé eltérő: a 3300X két CCX-éből egyet letiltottak, a másik biztosítja a négy magot és a 16 MB L3 cache-t. Ezzel szemben a 3100-ban mindkét CCX működik, de ezekben két-két magot letiltottak, így tulajdonképpen 2+2-es felépítést kapunk. A 3300X nagy előnye az alacsonyabb késleltetés lesz, hiszen nincs szükség a CCX-ek közötti kommunikációra, míg a 3100 jobban „szétosztja” a terhelést a rendelkezésre álló felületen, tehát hűtésre, tuningra alkalmasabb lehet (és, mint látni fogjuk, valóban az is). Mondjuk a 65 wattos TDP-vel és a már bevált 7 nm-es gyártástechnológiával egyik sem nevezhető kazánnak.

Ryzen 3 3100

Ryzen 3 3300X

Versenytársként az AMD Ryzen 3 3100 és 3300X mellé az Intel Core i3-9100F és Core i5-9400F állt be – előbbi 25 000 forint, utóbbi 56 000 forintért található meg a boltok polcain. A korábbi generációkból két további processzor vesz még részt a küzdelemben: a boltok polcain 40 000 forint körüli áron, tehát a 3300X közelében tanyázó Ryzen 5 2600, mely hat magot és 12 szálat hoz magával, illetve a Core i7-8700K, hogy kiderüljön, mire képes egy három éves csúcskategóriás CPU egy mai belépőszintű modellel szemben. Ez utóbbi persze már nem kapható, de használtan jelen pillanatban még mindig 100 000 forint körüli összegért láthatjuk.

A tesztben szereplő processzorok specifikációi (kattintásra nyílik) Processzor típusa Intel Core i7-8700K Intel Core i5-9400F Intel Core i3-9100F AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 3 3300X AMD Ryzen 3 3100 Megjelenés 2017 2019 2019 2018 2020 2020 Kódnév Coffee Lake Pinnacle Ridge Matisse Tokozás LGA1151v2 Socket AM4 Alap magórajel 3,7 GHz 3,6 GHz 2,9 GHz 3,4 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz Magok / szálak 6 / 12 6 / 6 4 / 4 6 / 12 4 / 8 4 / 8 Max. gyári memória-órajel DDR4-2666 (DC) DDR4-2933 (DC) DDR4-3200 (DC) Turbo Boost v. Turbo Core 4,7 GHz 4,1 GHz 3,9 GHz 4,3 GHz 3,9 GHz L1D/L1I cache mérete 6 x 32/32 kB 6 x 32/32 kB 4 x 32 kB/64 kB 6 x 32 kB/32 kB 48 x 32 kB/32 kB 4 x 32 kB/32 kB L2 cache mérete 6 x 256 kB 8 x 256 kB 8 x 512 kB 6 x 512 kB 4 x 512 kB 4 x 512 kB L3 cache mérete 12 MB 9 MB 6 MB 16 MB 16 MB Kommunikáció a chipsettel DMI 3.0 (8 GT/s) x4 PCI Express 4.0 (opcionális) Integrált PCIe vezérlő 16 sáv (3.0) 20 sáv (3.0) 24 sáv (4.0) Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T,

AES-NI, AVX, AVX2, FMA(3) MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 SSE4A, AVX, AVX2, FMA(3), AES, SHA, CLZERO Egyéb technológiák EIST, C1E, C-states, Execute Disable Bit, VT-x, VT-d,

Hyper-Threading, TSX-NI AMD-V, PTE Coalescing, IOMMU 2.5, Sense Mi Technology Gyártástechnológia 14 nm Tri-Gate 12 nm LP FinFet 7 nm FinFet TDP max. 95 watt max. 65 watt Tranzisztorok száma

és lapkaméret n. a.

~151 mm² n. a.

~178 mm² 4,94 milliárd

210 mm² 3,9 milliárd

77 mm² (CPU chiplet)

2,09 milliárd

125 mm² (IO lapka) Integrált GPU (IGP) HD Graphics 630 - Fogyasztói ár kb. 112 000 forint kb. 55 000 forint kb. 25 000 forint kb. 40 000 forint kb. 32 000 forint kb. 38 000 forint

