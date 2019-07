Végre rendelhető a MasterCase H100

Néhány hete Tajvanban láttuk először a Cooler Master új, Mini-ITX alaplapokhoz tervezett új házát, a MasterCase H100-at, akkor azonban még nem ismertük a pontos specifikációkat, ez a mai nappal megváltozott, ráadásul már a vásárlás gombra is rácsaphatunk.



A 312 x 301 x 216 milliméteres, főleg acélból és műanyagból készült újdonság elején és oldalán a gyártó saját, Fine Mesh névre keresztelt hálós megoldását találhatjuk, amelyek mögött kivehető porszűrőket is elhelyeztek a tervezők, ezzel próbálva csökkenteni a házba bejutó por mennyiségét. Szintén az előlap mögött kapott helyet a beépített 200 milliméteres, RGB világítással szerelt ventilátor is, többnek viszont nincs hely. A világítást a tartozékként járó RGB kontrollerrel vezérelhetjük, ha pedig nincs az alaplapunkon ehhez szükséges csatlakozó, a reset gombot is használhatjuk erre a célra.



Az egykamrás kialakítású beltérben az alaplap elé tehetjük az ATX formátumú tápegységet, bővítőkártyából pedig legfeljebb kettőt állíthatunk csatasorba. Utóbbiak hossza maximum 210 mm lehet, a processzorhűtő magassága pedig 83 milliméterben lett maximalizálva. Alapesetben mindössze egy-egy 2,5 és 3,5 hüvelykes adattárolónak van hely a ház aljában, de a kisebb verzióból további két darabot rögzíthetünk a mellékelt, tápegység elé csavarozható lemezre.



Az I/O panel az előlap és a ház tetejének találkozásához került, ezen két-két jack és USB 3.2 Gen1-es csatlakozó sorakozik, a tető másik oldalán pedig a hordozás közben – merthogy a gyártó könnyen szállítható gamer házként promótálja a terméket – használható fogantyú figyel.



A Cooler Master MasterCase H100 már megvásárolható a gyártó partnereitől, vételára 65 euró.