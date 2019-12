Nikon Z 50 fényképező: miniatürizálás APS-C fronton

Bevezető

A Nikon még viszonylag új versenyzőnek számít a MILC piacon (persze csak ha nem számoljuk a 2011-ben indult, azóta pedig már kifutott Nikon 1 szériát), hiszen csak tavaly nyáron mutatták be első, általuk is komolyan vett tükör nélküli kameráikat, a Z 6-ot és a Z 7-et. Utóbbit azóta már nekünk is volt szerencsénk kipróbálni, a végszóban pedig arra jutottunk, hogy ha nem vagyunk a pénztárcánk ellenségei, inkább az APS-C szenzoros gépek között nézelődjünk, ha pedig mindenképp egy vagyont szeretnénk elkölteni a fotózásra, akkor fontoljuk meg a már szélesebb palettával rendelkező gyártókat, hiszen még ha önmagában jó gép is lett a Z 7, natív objektívek egyelőre alig vannak hozzá.



A fenti – és a világ nagy szakportáljai által szintén megfogalmazott – kritikák egyikére válaszul a gyártó októberben lerántotta a leplet az APS-C szenzorral szerelt, ennek köszönhetően pedig a két nagytesónál jelentősen olcsóbb, 319 995 forintos Z 50-ről, melynek például a vele megegyező árú, tükörreflexes Nikon D7500 ellen kell felvennie a kesztyűt a vásárlók kegyeiért folyó harcban, és akkor még nem beszéltünk a hasonló árkategóriában mozgó Fujifilm X-H1 és X-T30 vázról, melyek már egy jó pár éves múlttal bíró rendszer tagjai.



A Z 50 tehát az olcsóbb Nikon DSLR-ekből ismerős DX formátumot viszi tovább a tükör nélküli vonalon, így egy FTZ adapterrel a még Z bajonettel ellátott DX objektívekkel teljes mértékben kompatibilis lesz az új gép, ebből következően ha nem lenne elég a jelenleg elérhető két darab natív DX optika (Nikkor Z DX 16-50mm f3.5-6.3 VR és Z DX 50-250mm f4.5-6.3 VR), akkor bátran használhatjuk a DSLR korszakból megmaradt objektíveinket.



Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a fényképezőgépekről szóló tesztjeink során nem az elkészült fotók pixelről pixelre történő átvizsgálása és kielemzése a cél, ezt a feladatot meghagyjuk a napi szinten ezzel foglalkozó médiumoknak. Mi – informatikával foglalkozó szakoldalként – inkább a hardveroldalát próbáljuk megfogni a dolognak, használati tapasztalatokat részletező cikkeinket nem minden részletre kiterjedő teszteknek szánjuk.

