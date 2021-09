MSI Stealth 15M: menedzserek játékszere

Bevezetés, dizájn

Mintha az MSI az utóbbi időben rákapott volna a „sleeper” notebookokra: nemrég teszteltük a kifejezetten játékosoknak szánt GS66 Stealth-et, melynek külseje nemcsak kategóriájához képest, hanem úgy általánosságban is rendkívül konzervatív volt, most pedig itt van a Stealth 15M, mely azon kívül, hogy gyártója szerint a világ legvékonyabb gamer notebookja, még egy lépéssel közelebb van a klasszikus munkagépekhez. Ez persze nem jelenti azt, hogy az MSI teljesen felhagyott volna a nevet régen ismertté tévő brutális szörnyek tervezésével, a Titanok és Raiderek továbbra is ott vannak a kínálatban.

Külső

Ahogy említettük, a Stealth 15M külsejét a visszafogottság jellemzi: fekete, selyemfényű burkolatot kapott (létezik belőle egyébként fehér változat is), melyen alig észrevehetően bújik meg a sárkányos logó. A formaterv nem tartalmaz semmiféle díszítést, minden szögletes, a lekerekítések száma minimális, és még a GS66 Stealth hátra kilógó „fenekéhez" hasonló megoldása sincs, hogy magára vonzza a figyelmet, egyedül a RGB billentyűzetvilágítás, illetve a kijelző előtti, mintás szellőzőrács töri meg az egyhangúságot.



[+]

A méreteket nézve gépünk a „vékony és könnyű” kategória tipikus képviselője, és mivel kevésbé a játékra, és inkább a munkára koncentrál, vastagsága a GS66 Stealthnél alacsonyabb, alig 16 mm, melyhez 1,7 kg-os tömeg társul. A fedlap könnyen nyitható-zárható egyetlen kézzel is, a zsanérok beállítása tehát megfelelő.



[+]

A strapabírás sem rossz, nem nyeklik-nyaklik semmi, a billentyűzet közepe sem nyomható be könnyen, felesleges rugalmasság nem rontja a gépelési élményt. Az összeszereléssel sincs gond, nincsenek sorják, illesztési hibák, minden olyan, ahogy azt egy ilyen kategóriájú notebooktól elvárhatjuk. A kijelző kerete divatosan vékony, alatta felsejlik a stilizált MSI felirat, felül pedig egy apró webkamera található. Ez nem a gép erőssége, lévén 720p-s felbontást kínál, és nem is Windows Hello kompatibilis.

[+]

A notebook alján egy viszonylag könnyen eltávolítható burkolatot találunk, melyet 12 darab csavar tart a helyén. Nagy mennyiségű szellőzőnyílás gondoskodik a friss levegőről, illetve méretes gumilábak a stabilitásról. Sajnos hiába a könnyű eltávolíthatóság, a bővíthetőség a nullához konvergál, mivel az MSI egy garancia megszűnésére figyelmeztető matricával blokkolja az egyik csavart, arra az esetre pedig, ha valakit ez nem tántorítana el, belül még egy műanyagfóliát is ragasztottak az alaplapra.



[+]

A vékony gépház oldalain kifejezetten szimpatikus csatlakozókínálatot találunk: jobb oldalon két Type-C konnektorral indul a sor, melyek egyike Thunderbolt 4-et is kínál és a notebook töltésére is használható, míg a másik 10 Gbps-es USB 3.2 Gen2 interfészként szolgál (és DisplayPort is lehet). Ezek mellett találunk egy USB 3.2 Gen1-es Type-A portot, illetve egy HDMI kivezetést, míg a bal oldalon hangcsatlakozó, egy újabb Type-A (ez is USB 3.2 Gen1) és egy microSD kártyaolvasó sorakozik.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!