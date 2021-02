Jonsbo MOD3: egy igazán extravagáns ház

Külső

Nehéz manapság a számítógépházak terén igazán új dologgal előállni, ha pedig mégis sikerül, ezek az újítások általában belül történnek, fórumainkon is gyakran olvasni, hogy ritka a kívülről is igazán egyedi ház a piacon. Na a Jonsbo MOD3 pont egy ilyen. Pontosabban a komplett MOD széria ilyen, a sorozat mind az öt tagja igyekszik valamivel kitűnni a klasszikus, tégla alakú gépházak tömegéből. Nálunk a kvintett talán legmegosztóbb dizájnnal ellátott tagja járt, méghozzá a fehér színű variáns, de a MOD3 megvásárolható még szürke, fekete és rózsaszín árnyalatban is.



A ház szabálytalan alakja miatt a doboz még az E-ATX kategóriához mérve is nagy, hiszen a kartonon belül még egy hungarocell szendvics is védi az házat. Miután sikerült kihámoznunk a csomagolóanyagból, feltettük a MOD3-at az asztalra és elkezdtük alaposabban körüljárni.

A ház két oldala kézzel oldható csavarokkal rögzített, sötétített üveglappal lett borítva, melyet – a ház többi eleméhez hasonlóan – igen szellősen rögzítettek a házhoz. Vázról gyakorlatilag nem is beszélhetünk, hiszen az egész ház lemezek, illetve őket egymással összekötőfém rudak összessége.



Az üveglapokon kívül a ház felső része és az előlapok (merthogy kettő is van belőle) szintén levehetőek, a művelethez legtöbb esetben szerszám se kell. Egyetlen kivétel a két előlap közül az alsó, melyet két hagyományos csavar tart a helyén, ezekhez a ház belseje felől férhetünk hozzá. A felső előlap alján egyébként a mérnökök egy RGB LED szalagot is elhelyeztek, melyet az alaplapról tudunk vezérelni, de az alsó elem eltávolításánál is érdemes vigyázni, hiszen ide futnak be az alaplapi kivezetések kábelei.



Mivel a vezetékek nincsenek semmihez sem rögzítve, így nem kell elviselnünk, hogy szerelés közben a leszerelt panelek ott himbálózzanak a környéken, de azért ki kell bogozni a kábeleket, mert gyárilag át vannak fűzve a ház nyílásain; erre mindenképp figyeljünk, ha leszedjük az előlapot. Megjegyeznénk, hogy csak a szokásos, két USB és két audiocsatlakozó kapott helyet az előlapon, szerintünk ma már egy Type-C port is nyugodtan kerülhetett volna ide, különösen egy ilyen extra ház esetében.



A ház egyszerű, hajlított lemezeken, pontosabban az azokra rögzített gumibetéteken áll, minden egyéb helyen teljesen nyitott a ház alja, de ugyanez igaz a hátoldalra is: a PCIe slotokon kívül semmi nem áll a levegő, és ezzel együtt a por útjába, porszűrők hiányában tehát ajánlott gyakran átfújni a kész számítógépet.

