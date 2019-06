Reolink C2 Pro: mindenhova elér a szeme

Kicsomagolás, üzembe helyezés

Manapság nagy divat lett az okosotthonok kialakítása, ennek köszönhetően pedig az ezelőtt még leginkább ipari használatra szánt eszközök szépen lassan beszivárogtak az otthoni felhasználók világába is. Ilyen termékkategória például a biztonsági kameráké, mely az egyre egyszerűbb beüzemelésnek és az akár okostelefonon keresztül végezhető vezérlésnek hála egyre több háztartásban bukkan fel. Persze nem arról van szó, hogy eddig senkinek nem volt fontos otthona biztonsága, csupán mindezidáig annyira bonyolult volt a megfigyelőrendszerek telepítése és üzemeltetése, hogy inkább hagyták az emberek a csudába az egészet, és bíztak abban, hogy a kulcsra zárt ajtó elég lesz.



A Reolink nagy erőkkel képviselteti magát a vezeték nélküli IP kamerák piacán, Argus Pro modelljük pedig egész jól szerepelt novemberi tesztünkben, így jelen cikkünk főszereplőjéhez, a Reolink C2 Próhoz is pozitívan álltunk hozzá – majd kiderül, hogy ez a hangulat megmarad-e a teszt végére is.

Tartozékok, külső

A C2 Pro a gyártótól megszokott módon fekete kartondobozban érkezett szerkesztőségünkbe, a csomagolást kinyitva egymás tetejére pakolva találjuk a kezelési útmutatót, magát a kamerát, a kettő között pedig a tartozékokat tartalmazó dobozt. Utóbbiban kapott helyet a falra vagy mennyezetre szerelést megkönnyítő talp, az egyméteres UTP kábel, a tápellátáshoz szükséges, 3 méter hosszú micro USB kábel és a hozzá tartozó adapter, valamint két-két csavar és tipli.

A kamera fehér műanyagburkolatot kapott, az optika a három apró gumitappanccsal felszerelt talpon egy hangszórókat is magába foglaló bölcsőben helyezkedik el. Szintén alul találjuk a szabványos G1/4” méretű állványmenetet, ide tudjuk betekerni a mellékelt műanyag talpat. A kamerát beltéri használatra szánják, így nem vállalnak rá víz-, ütés- vagy porállóságot, ennek ellenére felépítése masszív, stabil.

A mindössze 300 grammos eszköz hátoldalára került a két, nem eltávolítható antenna, egy legfeljebb 100 Mbps adatátviteli sebességre képes Ethernet csatlakozó, egy microSD kártyaolvasó és a tápellátásért felelős micro USB port. Elöl a gyártó logóját és két mikrofont fedezhetünk fel, az utolsó érdekesség pedig a – szemből nézve – jobb oldalon elhelyezett, tűvel benyomható „reset” gomb.

Reolink C2 Pro Reolink C2 Pro Doboz tartalma Reolink C2 Pro kamera, hálózati adapter, micro USB kébel, Ethernet kábel, falikonzol, használati utasítás, csavarok, tiplik Képérzékelő 1/27" CMOS, 5 MP (2560x1920) Kamera látószöge Változtatható, függőlegesen 37-70°, vízszintesen 48-92° Extrák Éjszakai mód, mozgásérzékelés, sziréna, távoli vezérlés, videók elérése a felhőből, nagyítás, microSD bővíthetőség Forgatás mértéke Függőlegesen 105 fok, vízszintesen 105 fok Vízállóság Nincs Üzemi hőmérséklet-tartomány -10°C - +55°C Infravörös LED-ek hatótávja 12 méter IFTTT szabvány Nem támogatott Wi-Fi szabvány 2,4/5 GHz, 802.11n Támogatott mobil operációs rendszerek Android, iOS Kamera mérete 103 x 117 x 95 mm Kamera súlya 300 gramm Termék honlapja Reolink C2 Pro Ár kb. 40 000 forint

Beüzemelés

Az első indítás pofonegyszerű volt, először is a Play Store-ból vagy pedig az App Store-ból letölthető Reolink alkalmazást kellett letöltenünk, mi utóbbit használtuk a teszt során. Miután telefonunkkal felcsatlakoztunk az otthoni Wi-Fi hálózatra, áramellátás alá helyeztük a kamerát, az app pedig kérte, hogy olvassuk le a kamera alján található QR kódot.

Némi gondolkodás után már csak a hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges adatokat kellett megadnunk, el kellett neveznünk a kamerát, és már használhattuk is azt. Természetesen több eszközt is regisztrálhatunk, ezek maximális számáról nem találtunk információt. Persze vezeték nélküli hálózat helyett vezetékes csatlakozást is használhatunk, azt azonban mindenképp megemlítenénk, hogy a kütyüben nincs beépített akkumulátor, ezért áramforrásra mindenképp szüksége lesz.

