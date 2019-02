RTX 2080 és 2080 Ti: ez most a csúcskategória

Bevezető, helló Turing!

Az NVIDIA tavaly szeptemberben, jó két év szünet után mutatta be legújabb generációs grafikus processzorát, a Turingot, és vele az RTX 20xx szériát. Most induló cikksorozatunkban végigmegyünk az új GPU-val érkező kártyákon, tehát az RTX 2080 Ti, RTX 2080, RTX 2070 és RTX 2060 modelleken, illetve külön megnézzük majd azt is, hogy a valós idejű sugárkövetés, illetve a mélytanulásos supersampling, a DLSS mit hoz nekünk, felhasználóknak a konyhára. Első írásunkban, tartva magunkat a piacra érkezési sorrendhez, gyorsan áttekintjük, hogy mit tudnak a csúcsmodellek, vagyis az RTX 2080 Ti-re és 2080-ra épülő grafikus kártyák, különösen a korábbi csúccsal, a Pascalra épülő GTX 1080 Ti-vel összevetve. Hogy lesz gyorsulás, az nyilvánvaló – a kérdés inkább az, hogy mekkora, és hogy ennek fényében a jelenlegi 1080/1080 Ti tulajdonosoknak érdemes-e elgondolkozni a váltáson.

Turing architektúra

Nem szabad felületesen elsiklani az új GPU-k megjelenésével párhuzamos GTX-RTX névváltás felett, az R ugyanis, mint mindenki tudja, a Ray-tracingre, vagyis a sugárkövetésre utal, és ez azért fontos, mert mutatja azt, amit egyébként az NVIDIA vezetője, Jensen Huang is több előadáson hangsúlyozott már: a cég szerint a számítógépes megjelenítésben a jövő egyértelműen ezé a technológiáé. Ebből a szempontból az RTX sorozat pedig csak az első lépcső, ahol a hardver egyelőre valamivel előrébb jár, mint a szoftver.



[+]

Ami az architektúrát illeti, erről korábban már részletes elemzést írtunk, így ezt nem ismételjük meg. A most bemutatásra kerülő RTX 2080 Ti és 2080 mellett még az RTX 2070 és 2060 alkotja az eddig bejelentett Turing-családot, természetesen kiegészítve mobil oldalon a „sima” és a Max-Q változatokkal. Ezekhez csatlakozhat a későbbiekben az öszvér GTX 11xx sorozat, melyből pont a valós idejű sugárkövetést lehetővé tévő elemek hiányoznának. Ez abból a szempontból mindenképpen zsákutca, hogy az RTX nyújtotta valódi előnyökről le kell mondani, de egyelőre az RTX családtagok árai olyan magasságban mozognak, hogy az NVIDIA nem engedheti meg magának, hogy ne kínáljon valamit azoknak is, akik nem kívánnak 300 dollár feletti áron grafikus kártyát vásárolni.



[+]

Visszatérve jelen írásunk alanyaira tehát, a következő grafikus kártyák fognak versenybe szállni:

Miért hiányzik a Vega, tehetjük fel a kérdést – a válasz pedig az, hogy, mint korábbi tesztünkben is látszott, az AMD jelenlegi csúcskártyája nagyjából a GTX 1080-nal versenyez – a 1080 Ti viszont egyértelműen gyorsabb nála. Az RTX sorozat számára tehát a Radeon VII jelentheti az első szóba jöhető vetélytársat – ez azonban csak később érkezik a piacra.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!