Lamax Soul1: 2.1-es mobil hangsugárzó aktív mélysugárzóval

A hordozható eszköz rendelkezik integrált médialejátszóval, notebookra dugható és támogatja a Bluetooth használatát is.

Lamax Soul1

Koronavírus-járvány és gazdasági visszaesés ide vagy oda, a mobil Bluetooth hangsugárzók globális piaca szinte biztos, hogy idén is nagyobb lesz egymilliárd dollárnál. Az ilyen masinák népszerűsége töretlen, hiszen sokoldalúak, nem túl drágák és ideális esetben tényleg hasznosak lehetnek.



Lamax Soul1 [+]

Nem véletlen, hogy rengeteg cég próbál elhappolni kisebb-nagyobb szeletet a tortából – közéjük tartozik a fiatalnak számító, 2012-ben alapított MagiCam HD Solutions is. A cseh cég kezdetben akció- és autós kamerák szegmensében vitézkedett, majd 2014-ben útjára indította a Lamax márkát, hogy ezzel törjön be a fejhallgatók, fülhallgatók, akkupakkok és mobil hangsugárzók piacára. Az utóbbi termékcsalád egy új taggal bővült a közelmúltban a Lamax Soul1 személyében, mely ár és méret szempontjából is a középkategóriát képviseli.

Elegáns dizájn

Nincs mit szépíteni: a mobil, Bluetooth támogatású hangeszközök között rengeteg a borzasztó külsejű, bazári, mindenféle felesleges csiricsáré díszítőelemmel megküldött, ízléstelen darab. A Lamax esetében a dizájnerek más irányba indultak, és a visszafogott vonal mellett döntöttek.



[+]

24 centiméter széles, 14 centiméter magas és 8 centiméter mély, azaz kifejezetten méretes masináról van szó, tehát zsebre vágni maximum egy óriás tudná, de azért egy hátizsákba még így is kényelmesen befér. Tömege 1390 gramm, és ez a majd' másfél kilogrammos tömeg is több, mint amit általában a hordozható hangeszközöktől megszokhattunk. A csatlakozók a hátlapon kaptak helyet, egészen pontosan egy micro USB a töltéshez, és egy 3,5 mm analóg audió port, valamint egy micro SD kártyaolvasó a zenelejátszáshoz. A hangszóró oldalát és a tetejét fekete szövet fedi, és a felső részre pakolták a kezelőpanelt, mely négy gombból, valamint egy kontroll-lámpából áll.

A termékkommunikációban külön kiemelik, hogy a frontfelület fából készült, ám ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor azért látszik, hogy itt nem mondjuk tölgyet vagy mahagónit alkalmaztak, hanem valamilyen, kicsit műanyag hatású préselt anyagot. De végül is a polcon ez nem tűnik fel. A lényeg, hogy az átlagnál tényleg jobban néz ki, nem hivalkodó, mégis mutatós.

Főbb paraméterek Lamax Soul1 Hangszórók 1 db 90 mm-es, 6 ohm, 2 db 42 mm-es, 4 ohm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Teljesítmény 35 watt Akkumulátor Li-ion 4400 mAh Üzemidő 12 óra Bluetooth 4.2 Csatlakozók 3,5 mm analóg audió, microSD kártyaolvasó, micro USB Mikrofon Van, kihangosítóként is használható Méret 240 x 130 x 80 mm Súly 1390 gramm Doboz tartalma Lamax Soul1, micro USB kábel, 3,5 mm audió kábel, kézikönyv Gyártó honlapja www.lamax.hu Termék honlapja Lamax Soul1 Fogyasztói ár 26 000 forint

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!