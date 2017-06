Mire megy a HDR egy Full HD tévével?

Sony KDL-43WE750

A tévés iparág evolúciójának gyorsaságát tökéletesen jelzi, hogy amíg két évvel ezelőtt a nagy dinamikatartomány, azaz HDR támogatás csak a prémium termékekben volt elérhető, addig ez a szolgáltatás tavaly leszivárgott a középkategóriás 4K modellek közé is, idén pedig már megjelentek a Full HD felbontású HDR-kompatibilis darabok is. Konkrétan a Sony az a cég, amelyik ezzel próbálkozik, akinek kínálatába bekerültek az ilyen készülékek is.



Sony KDL-43WE750 [+]

Ezek közül az egyik a WE75 sorozat is, aminek 43 hüvelykes változata jutott el hozzánk. Amellett, hogy megnéztük, hogyan működik a HDR-támogatás, természetesen vetettünk pár pillantást a kezelésre, a képminőségre, az integrált médialejátszóra, és belefüleltünk az integrált hangrendszer teljesítményébe is.

Dizájn: semmi extra

A Sony jó néhány tévéjénél, így például az idén a csúcsot képviselő A1-nél is szokatlan dizájnelemeket vetett be, de e modell esetében maradtak a jól bevált, hagyományos külsőnél. Mondjuk ki nyugodtan: a WE75 teljesen átlagosan néz ki. Ez a semleges, mindenfajta merészséget nélkülöző megjelenés egyébként nem gond, egyáltalán nem baj, ha egy műszaki cikk nem kirívó, figyelemfelkeltő, hanem képes visszafogottan belesimulni egy szoba belső terébe.



Sony KDL-43WE750 - talp [+]

Azt a kissé előreugró, keretszerű műanyag talpat alkalmazták itt is, amelyhez hasonlót már rengeteg Sony televízión láttunk a közelmúltban. A vékony, körülbelül egy centi vastagságú káva fekete, ami jól harmonizál a fémes árnyalatú állvánnyal. A hátuljára két-két HDMI 1.4 és USB 2.0 mellett pakoltak egy-egy SCART, Ethernet és 3,5 mm-es analóg audió csatlakozót, illetve a fizetős műsorokhoz elengedhetetlenül szükséges CI+ slotot sem spórolták le róla, valamint a tévé rendelkezik beépített Wi-Fivel (802.11b/g/n).



Sony KDL-43WE750 - csatlakozók [+]

Főbb paraméterek Sony KDL-43WE750 Panel IPS LCD panel Háttérvilágítás Edge-LED Képernyőméret 43 hüvelyk (108 cm) Maximális felbontás Full HD (1920x1080) Maximális kontrasztarány n. a. Maximális fényerő 390,8 cd/m² 24p lejátszás Támogatott Képbeállítások Általános, Fotó, Grafika, HDR, Játék, Mozi, Sport, Zenei, Automata Hangbeállítások Zene, Mozi, Sport Hangrendszer 2 x 5 watt Beépített digitális tunerek DVB-T, DVB-C Interfész 2 db HDMI 1.4 (egy ARC-támogatású), 2 db USB 2.0, 1-1 db analóg audió, SCART, Ethernet, CI+ slot Extrák Digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, okostévérendszer, Miracast, eltárolt háttérképek, HDR-kompatibilitás, virtuális térhatású hangzás Teljesítményfelvétel 72 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt Méret 96,4 x 57,1 x 7 cm (állvánnyal 23,6 cm) Tömeg 9,1 (talppal 9,7) kg Gyártó honlapja www.sony.hu Termék honlapja Sony KDL-43WE750 Fogyasztói ár kb. 200 000 forint

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!